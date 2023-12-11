На Урале второклассник упал на улице в яму с кипятком

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В Челябинске второклассник упал в разрытую коммунальщиками яму с кипятком, которую вырыли представители городских коммунальных служб. Об этом сообщает РЕН ТВ, ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией.
Инцидент произошел 9 декабря во дворе дома 34 по улице Энергетиков. Рабочие разрыли участок теплотрассы, не установив на месте ограждения или предупреждающие знаки. Ребенок упал в яму с кипящей водой. Мальчика госпитализировали с 45% ожогов тела.
По факту происшествия региональным СК возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 238 УК РФ («Выполнение работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшим по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью»). Обстоятельства случившегося и люди, которые были ответственны за проведение ремонта трубопровода устанавливаются.
Ранее сообщалось, что пятилетнего ребёнка с ожогами от сигарет изъяли из семьи в Москве. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Алина Юрчак