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На Урале второклассник упал на улице в яму с кипятком

В Челябинске восьмилетний мальчик упал в вырытую коммунальщиками яму с кипятком
11 декабря 2023, 13:28
Фото: istock / maxim4e4ek

Фото: istock / maxim4e4ek

В Челябинске второклассник упал в разрытую коммунальщиками яму с кипятком, которую вырыли представители городских коммунальных служб. Об этом сообщает РЕН ТВ, ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией.

Инцидент произошел 9 декабря во дворе дома 34 по улице Энергетиков. Рабочие разрыли участок теплотрассы, не установив на месте ограждения или предупреждающие знаки. Ребенок упал в яму с кипящей водой. Мальчика госпитализировали с 45% ожогов тела.

По факту происшествия региональным СК возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 238 УК РФ («Выполнение работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшим по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью»). Обстоятельства случившегося и люди, которые были ответственны за проведение ремонта трубопровода устанавливаются.

Ранее сообщалось, что пятилетнего ребёнка с ожогами от сигарет изъяли из семьи в Москве. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#рабочие
#инцидент
#ожоги
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В Хабаровске детсадовцам выдали грамоты с гербом Украины
В Хабаровске воспитанникам детского сада выдали грамоты с символикой Украины
11 декабря 2023, 16:56

Фото: iStock/nilimage

В Хабаровске воспитанники детского сада №122 получили грамоты с символикой Украины после соревнований, оказалось, что шаблоны распечатала инструктор по физкультуре. Об этом сообщили в управлении образования города.
«Произошла недопустимая ситуация в детском саду №137 нашего города. В учреждении проходили соревнования, в которых участвовали несколько детсадов. Каждый готовил грамоты для воспитанников самостоятельно», -передает РИА Новости информацию из управления образования.

Уточняется, что шаблоны грамот с украинской символикой были скачены инструктором по физкультуре из интернета. Их она и принесла на соревнования. В настоящее время все грамоты у детей забрали. Проводится проверка.

При этом в ведомстве отметили, что данные ситуации не являются допустимыми. Со всеми сотрудниками образовательных учреждений будут проведены соответствующие беседы.

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#соревнования
#новости
#детский сад
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В Иркутске мужчина избил жену на глазах у ребенка в школе
11 декабря 2023, 16:39

Фото: istockphoto/lolostock

По словам избитой жительницы Иркутска, её муж уехал в Калининград и постоянно меняет адреса, из-за чего судебные заседания по разделу имущества и опеке над детьми постоянно переносятся.
«Подъём» пишет, что, по словам женщины, супруг забрал сына к себе и не позволяет ему общаться с матерью, а её очередная попытка увидеться с ребёнком закончилась дракой.

На видеокадрах показано, как мужчина силой забирает ребёнка, он упирается и рвется к матери, которая пытается удержать сына. Мужчина ударил жену ногой в грудь. Женщина упала, и мальчик бросился с кулаками на отца, но не достал даже до груди. 

Затем мужчина снова попытался увести ребенка. Женщина бросилась следом и опять получила удар. За сценой наблюдал посторонний мужчина, но вмешиваться не стал. 

«Ребёнок сказал, что никуда с ним не поедет, за что я получила удар в грудь. В какой-то момент он ребенка толкнул, и сыну стало плохо»,-говорит женщина. 
По словам Екатерины, муж бьёт её не впервые. Это уже третье избиение за 6 месяцев, Полиция возбуждать уголовное дело отказалось. Калининградские полицейские объяснили, что у женщины «кости черепа целые и глаз не вытек». 

«Продержитесь, пожалуйста, еще третий раз, и мы его обязательно закроем»,-сказали женщине в иркутской прокуратуре.
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#иркутская область
#дети
#семья
#мужчина
#женщины
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Подмосковные спасатели освободили мужчину от наручников, ключ от которых потерялся
11 декабря 2023, 16:02

Фото: Istockphoto / Evgen_Prozhyrko

Работники Мособлпожспаса помогли закованному в наручники мужчине. Инцидент произошёл в поселке Новотеряево в Рузском городском округе, сообщили в пресс-службе ведомства.
«В единую службу экстренных вызовов «Система-112» позвонил житель Волгограда, который в гостях у друзей примерил лежащие на столе наручники. Снять оковы самостоятельно он не смог, так как ключи от них потерялись», – рассказал замначальника подразделения Владимир Старостин
Прибыв на вызов, работники противопожарно-спасательной службы с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента за несколько минут освободили мужчину от наручников. Медицинская помощь пострадавшему не потребовалась. 

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#мособлпожспас
#безопасность
#рузский городской округ
#московская область
#подмосковье
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В центре Екатеринбурга загорелся ТЦ «Пассаж» — эвакуировано 500 человек
11 декабря 2023, 15:09

Distortion Media

В центре Екатеринбурга в торговом центре «Пассаж» произошло возгорание. Из здания эвакуировали около 500 человек. Об этом сообщает URA.ru, ссылаясь на сообщения свердловского МЧС.

Сообщение о пожаре на улице Ленина в Екатеринбурге поступило в 15:43. По предварительным данным, загорелись  жировые отложения в вентиляции ТЦ.

Из здания удалось эвакуировать 500 человек. Сведений о пострадавших и погибших на данный момент нет. К месту ЧП выезжали 12 единиц техники и 43 спасателя.

Ранее сообщалось, что подмосковном Красногорске женщина под действием наркотиков подожгла дом и умерла в пожаре вместе с матерью.  Девушка держала в руках два кухонных ножа и с криками требовала сказать правду, а если все промолчат, то сгорят. Родители попытались успокоить дочь, отняли у нее ножи, но в доме потух свет и повалил густой дым. Спастись удалось только отцу семейства.

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#мчс
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#человек
#возгорание
#тц
#пожар
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Саратовский суд засекретил имена фигурантов дела о пытках в тюремной больнице
11 декабря 2023, 14:43

Фото: istock / Michał Chodyra

Саратовский областной суд засекретил имена подозреваемых по делу о пытках в ОТБ-1 управления ФСИН России по Саратовской области. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на изменения в карточке дела на сайте ФСИН. До этого стало известно, что процесс пройдет в закрытом формате.

Ранее сообщалось, что бывший начальник ОТБ-1 и глава отдела безопасности создали группировку, чтобы запугивать заключенных и вымогать у них деньги. Шестеро участников ОПГ работали санитарами в ОТБ-1, и м помогали некоторые осужденные.

Каждый из подсудимых обвиняется в совершении как минимум девяти групповых изнасилований (п. «а» ч. 2 ст. 132), у четверых из них количество преступлений с совершенным насилием достигает до 19, у одного до 20.  Двое обвиняются в групповом вымогательстве (п. «а» ч. 3 ст. 163), пятерым фигурантам вменяют по 2 таких эпизода.

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#суд
#деньги
#изменения
#имена
#фсин
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В Туле хотят лишить прав мать, которая снимает откровенные видео при детях
11 декабря 2023, 14:43

Фото: iStock/Asian

В Туле хотят лишить родительских прав мать, которая в присутствии собственных детей снимает откровенные видео с алкоголем в руках. Об этом пишет Shot.
Согласно сообщению, Женщина воспитывает двоих детей: 13-летнего сына и 12-летнюю дочь. 38-летняя мать часто снимает откровенные видео в соцсети для общения и поиска новых знакомых «Друг вокруг». Все бы ничего, но делает она это на глазах у собственных детей, в то время, как они просят ее отдать телефон и не позорить их на весь город. Однако в ответ мать лишь посылает их матом.

Ранее женщину уже ограничивали в родительских правах. На протяжении года она не прикасалась к алкоголю, тогда детей ей вернули. У нее также есть муж, но и это обстоятельство не мешает ей обнажаться на камеру.

В настоящее время люди, знакомые с ситуацией, забили тревогу. Они обратились в органы опеки и в полицию. Они потребовали провести проверку и лишить горе-мать родительских прав.

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На Урале второклассник упал на улице в яму с кипятком

Депутат Рады опубликовал кадры киллера с места убийства Кивы - видео

В Петербурге пропавший ранее 13-летний подросток выпал из окна и погиб
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#телефон
#соцсети
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#видео
#мать
#город
#кадры
#люди
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В Феодосии три женщины пострадали после взрыва СВУ, заложенного украинцами
11 декабря 2023, 14:33

Фото: iStock/choochart choochaikupt

Следователи предъявили обвинения двум украинцам, которые взорвали мопед с помощью самодельного взрывного устройства.
В результате взрыва ранения получили три женщин в Феодосии, пишет «Лента.ру», ссылаясь на СКР.

Двое мужчин, которые являются гражданами Украины, обвиняются в покушении на трех человек общеопасным способом.

12 июня рядом с подъездом многоквартирного дома на улице Земская, чтобы нанести повреждения местному жителю, агенты привели в действие СВУ, которое было установлено на мопеде. В результате диверсии три женщины, которые проходили мимо, получили осколочные ранения.

Ранее сообщалось, что в московский аэропорт «Шереметьево» уже на протяжении недели звонят неизвестные и сообщают о якобы готовящихся терактах, ЧП и иностранных интервенциях, пишет Telegram-канал Mash.

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#происшествие
#новости
#суд
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Депутат Рады опубликовал кадры киллера с места убийства Кивы - видео
Депутат Рады опубликовал кадры с места убийства Кивы и видео слежки за ним
11 декабря 2023, 14:13

Фото: iStock/Eerik

Член украинского парламента Алексей Гончаренко опубликовал кадры, предположительно, сделанные на месте убийства экс-депутата Ильи Кивы его киллером, а также видео слежки за ним.
«Как должна работать настоящая спецслужба. Кадры, которые следили за кривой агенты СБУ и как его убили. Прекрасные кадры», —написал Чернышенко в своем Telegram-канале.
 
На видеозаписи показана лесополоса и небольшая траншея, а за кадром мужчина объясняет, что именно так выглядит его рабочий офис. Также к публикации прикреплены два фото. На одном из них пистолет и нож, а на втором запечатлено тело человека, однако его лица не видно.



При этом доказательств того, что эти кадры действительно сделаны на месте убийства Кивы не приведено.

Напомним, 6 декабря окровавленный труп бывшего депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы был обнаружен в снегу на территории парковой зоны отеля «Величъ Country Club» в деревне Супонево в Одинцовской районе Подмосковья. Убийца Кивы следил за ним на протяжении последних трех недель. За это время киллер смог хорошо изучить повадки Кивы. СБУ Минобороны Украины взяло на себя ответственность за убийство бывшего депутата Рады.

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#рабочий
#сбу
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Украинцы угрожают Шереметьево высадкой десанта НАТО
Mash: украинцы позвонили в Шереметьево с угрозой высадки десанта НАТО
11 декабря 2023, 12:54

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

В московский аэропорт «Шереметьево» уже на протяжении недели звонят неизвестные и сообщают о якобы готовящихся терактах, ЧП и иностранных интервенциях. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Уточняется, что сначала звонившие угрожали подрывом диспетчерской вышки с помощью кассетных боеприпасов. А затем заявили, что готовятся высадить десант НАТО прямо на взлётно-посадочную полосу. 

Руководство аэропорта не приняло информацию всерьёз, посчитав её абсурдной, и не стало проводить экстренные мероприятия. 

По данным канала, последний звонок в аэропорт заключался в сообщении о якобы имеющейся неисправности самолёта, летевшего из Ростова-на-Дону. Однако аэропорт этого года был закрыт после начала спецоперации на Украине. 

Предполагается, что звонки осуществляют украинские телефонные мошенники. 

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#шереметьево
#украина
#аэропорт
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