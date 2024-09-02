В фирменном поезде «Таврия» пьяный пассажир избил пенсионерку с инвалидностью

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В фирменном поезде «Таврия» нетрезвый мужчина избил пожилую женщину-инвалида. Кроме того, он называл жителей Крыма «хохлами» и угрожал отобрать у них бизнес.
Поездка к морю обратилась для пассажиров люксового поезда настоящим кошмаром, передаёт телеграм-канал Readovka. Нетрезвый попутчик, едва держась на ногах, всячески оскорблял и обзывал их, и вообще вёл себя возмутительно. Тем не менее, когда пожилая женщина пыталась призвать его к порядку, у него хватило сил избить её. Пенсионерка около недели назад перенесла тяжёлую полостную операцию и теперь опасается, что у неё разойдутся швы. Кроме того, дебошир вырвал у неё катетер и пытался разбить телефон.
Самое странное, что, несмотря на многочисленные жалобы, сотрудники поездной бригады, по словам пострадавшей, ничего не предпринимали для того, чтобы унять хулигана. Более того, они до последнего просили женщину не обращаться в полицию. Однако заявление уже написано, и теперь пенсионерка надеется, что агрессор получит по заслугам.
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