Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ В фирменном поезде «Таврия» пьяный пассажир избил пенсионерку с инвалидностью

В фирменном поезде «Таврия» пьяный пассажир избил пенсионерку с инвалидностью

02 сентября 2024, 18:24
Фото: istockphoto/Andranik Hakobyan

Фото: istockphoto/Andranik Hakobyan

В фирменном поезде «Таврия» нетрезвый мужчина избил пожилую женщину-инвалида. Кроме того, он называл жителей Крыма «хохлами» и угрожал отобрать у них бизнес.


Поездка к морю обратилась для пассажиров люксового поезда настоящим кошмаром, передаёт телеграм-канал Readovka. Нетрезвый попутчик, едва держась на ногах, всячески оскорблял и обзывал их, и вообще вёл себя возмутительно. Тем не менее, когда пожилая женщина пыталась призвать его к порядку, у него хватило сил избить её. Пенсионерка около недели назад перенесла тяжёлую полостную операцию и теперь опасается, что у неё разойдутся швы. Кроме того, дебошир вырвал у неё катетер и пытался разбить телефон.

Самое странное, что, несмотря на многочисленные жалобы, сотрудники поездной бригады, по словам пострадавшей, ничего не предпринимали для того, чтобы унять хулигана. Более того, они до последнего просили женщину не обращаться в полицию. Однако заявление уже написано, и теперь пенсионерка надеется, что агрессор получит по заслугам.

Читайте также:

Мариуполец забил друга насмерть за нелестный комментарий о девушке

Падчерицу Аршавина избили в торговом центре в Петербурге

Подросток-мигрант избил 12-летнюю девочку в Подмосковье
#телефон
#жалобы
#поезда
#пенсионерка
#дебошир
#женщина
#сотрудники
#заявление
Наркодиллер обстрелял сотрудников ФСБ в Дагестане
Наркодилер открыл огонь по сотрудникам ФСБ при задержании в Дагестане
02 сентября 2024, 16:54

Фото: Фотобанк Московской области

В дагестанском Хасавьюрте наркодиллер открыл огонь по сотрудникам ФСБ во время задержания. Об этом 2 сентября сообщает телеграм-канал Mash Gor.
Сообщается, что 29-летний житель Республики Дагестан проходил по уголовному делу о производстве им сбыте наркотиков. Когда на адрес к подозреваемому прибыли силовики, мужчина открыл по ним огонь из огнестрельного оружия.

Силовики ликвидировали вооруженного наркодиллера. С места происшествия изъяли пистолет и пули. В деталях случившегося теперь разбираются правоохранительные органы. По факту нападения на сотрудников госорганов проходит проверка.

Ранее силовики задержали бывшего вице-премьера правительства Республики Дагестан и главу предприятия «Даггаз» Магомедгусена Насрутдинова.

Читайте также:

Вопрос об аресте генерала Муминджанова могут решить уже 3 сентября

В Керчи задержали мужчину за передачу Украине данных о системах ПВО Крыма

Мертвую месячную девочку обнаружили в коробке в частном доме в Бурятии
#пистолет
#происшествия
#дагестан
#фсб
#криминал
#стрельба
#наркотики
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Вопрос об аресте генерала Муминджанова могут решить уже 3 сентября
02 сентября 2024, 16:28

Фото: iStock/Yingko

Задержанного за взятку генерала МО РФ, замкомандующего Ленинградским военным округом Валерия Муминджанова могут арестовать уже во вторник, 3 сентября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник.
«Вопрос об аресте Муминджанова может быть решен во вторник, его доставят в Москву», — говорится в сообщении.

Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело о получении взятки в отношении Муминджанова. По версии следствия, он незаконным путём получил свыше 20 миллионов рублей взятки на поставках обмундирования на 1,5 миллиарда рублей, в том числе и в зону СВО.

Уточняется, что противоправную деятельность генерал-майор осуществлял, когда занимал пост руководителя департамента ресурсного обеспечения Минобороны России.

Следствие установило, что генерал-майор владеет многочисленными объектами недвижимости в Москве и Воронеже. В настоящее время проводится проверка законности их приобретения.

Читайте также:

Стало известно, чем владеет задержанный генерал-майор Муминджанов

СК возбудил дело о взятке против замкомандующего Ленинградским военным округом

СК: Экс-замглавы МО Попов обогащался за счет строительства парка «Патриот»
#дело
#следственный комитет
#уголовное дело
#пост
#сво
#минобороны
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Мертвую месячную девочку обнаружили в коробке в частном доме в Бурятии
02 сентября 2024, 16:23

Фото: iStock/vmargineanu

В частном доме в Бурятии полицейские нашли тело месячного ребенка, спрятанное в коробку, которая лежала в шкафу, сообщает «Царьград».
Согласно сообщению, тело ребенка было найдено в прихожей частного дома. Его спрятали в коробку и поместили в шкаф. Ранее мать малышки уже обращалась в полицию с заявлением о ее исчезновении. Известно, что женщина признана недееспособной, а отец убитой девочки злоупотребляет алкоголем. Сейчас он является главным подозреваемым в убийстве и задержан.

Известно, что в семье воспитывались еще двое детей. Уполномоченный по правам ребенка в Бурятии Наталья Ганькина написала на своей странице «ВКонтакте», что сейчас детей из семьи изъяли. Они находятся в безопасности.

Прокуратура держит ход расследования на личном контроле.

Читайте также:

Подросток признался в убийстве всех членов своей семьи

Двухлетний мальчик утонул в домашнем бассейне в Дагестане

Три ребенка погибли во время пожара в Подмосковье
#подмосковье
#подросток
#прокуратура
#женщина
#мать
#вконтакте
#семьи
#отец
#дома
#мальчик
#уполномоченный
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Керчи задержали мужчину за передачу Украине данных о системах ПВО Крыма
02 сентября 2024, 16:16

Фото: iStock/BrianAJackson

Сотрудники ФСБ задержали жителя Керчи, который по заданию украинских спецслужб собирал и передавал сведения о расположении российских систем противовоздушной обороны (ПВО) в Республике Крым. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Отмечается, что в его телефоне была обнаружена переписка с украинским куратором.

В отношении 23-летнего задержанного было возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене. По ней ему может грозить наказание вплоть до пожизненного тюремного заключения.

Ранее сообщалось, что учителя рисования из Липецкой области приговорили к 20 годам тюрьмы за отправку крупных сумм в украинские фонды.

Читайте также:

Балерина с двойным гражданством признала вину в госизмене за переводы ВСУ

В российском регионе студента осудили за сотрудничество с СБУ

Старшего следователя МВД Крыма задержали за шпионаж в пользу Украины
#фсб
#украина
#керчь
#пво
#госизмена
#уголовное дело
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стало известно, чем владеет задержанный генерал-майор Муминджанов
Задержанный генерал-майор Муминджанов имеет недвижимость на 120 млн рублей
02 сентября 2024, 15:46

Фото: iStock/Rawf8

Задержанный заместитель командующего Ленинградским военным округом по материально-техническому обеспечению генерал-майор Валерий Муминджанов владеет недвижимостью стоимостью 120 миллионов рублей. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на СК РФ.
Следствие установило, что генерал-майор владеет многочисленными объектами недвижимости в Москве и Воронеже. В настоящее время проводится проверка законности их приобретения.

Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело о получении взятки в отношении Муминджанова. По версии следствия, он незаконным путём получил свыше 20 миллионов рублей взятки на поставках обмундирования на 1,5 миллиарда рублей, в том числе и в зону СВО.

Уточняется, что противоправную деятельность генерал-майор осуществлял, когда занимал пост руководителя департамента ресурсного обеспечения Минобороны России.

Читайте также:

СК: Экс-замглавы МО Попов обогащался за счет строительства парка «Патриот»

В Москве арестовали бывшего и.о. замгубернатора Севастополя за взятку

Три свидетеля подтвердили причастность экс-замминистра МО РФ Иванова к коррупции
#проверка
#дело
#следственный комитет
#уголовное дело
#следствие
#сво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Взрыв произошёл в жилом доме в Новороссийске
02 сентября 2024, 15:26

Фото: istockphoto/Kileman

В девятиэтажном жилом доме в Новороссийске произошёл сильный взрыв. По предварительной информации, взорвался бытовой газ в одной из квартир.
Инцидент произошёл на улице Видова. На место чрезвычайного происшествия уже приехали специалисты пожарно-спасательной службы МЧС, сообщает телеграм-канал SHOT. Спасатели уже внутри дома, ведётся поиск возможных пострадавших. В данное время горит квартира на четвёртом этаже, взрывом в помещении выбиты стёкла в окнах.

Соседние квартиры, предварительно, повреждений не получили. Специалисты продолжают обследование здания. На текущий момент известно об одном пострадавшем, он госпитализирован. Точную причину взрыва жилого здания установят после соответствующей проверки правоохранители и технические эксперты.

Читайте также:

Москвич спас своих питомцев из квартиры, где произошел пожар из-за взрыва моноколеса

Появились кадры разрушенного взрывом газа дома в Пермском крае

В Пермском крае произошел взрыв газа в жилом доме
#спасатели
#проверки
#мчс
#квартира
#эксперты
#инцидент
#происшествия
#газ
Следите за нашими новостями
в удобном формате
СК возбудил дело о взятке против замкомандующего Ленинградским военным округом
02 сентября 2024, 15:11

Фото: iStock/Oksana Kalinina

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о получении взятки в отношении замкомандующего Ленинградским военным округом Валерия Муминджанова. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
По версии следствия, он незаконным путём получил свыше 20 миллионов рублей взятки на поставках обмундирования на 1,5 миллиарда рублей, в том числе и в зону СВО.

Это было осуществлено, когда генерал-майор занимал пост руководителя департамента ресурсного обеспечения Минобороны России.

Также в СК РФ сообщили, что Муминджанов вместе с членами своей семьи владеет имуществом более чем на 120 миллионов рублей. В настоящее время проверяется его законность.

Читайте также:

Фигурант дела о взятках при выполнении оборонзаказа задолжал два миллиарда рублей

Два полковника ФСБ осуждены за получение взятки от католических священников

Прокурор раскрыл механизм передачи денег для задержанного на взятках генерала ФСБ
#следственный комитет
#взятка
#ленинградская область
#минобороны рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подросток признался в убийстве всех членов своей семьи
Corriere della Sera: подросток из пригорода Милана зарезал всю свою семью
02 сентября 2024, 14:59

Фото: iStock/tiero

Подросток, проживающий в пригороде Милана Падерно-Дуньяно, призвался в совершении тройного убийства членов своей семьи. Об этом пишет газета Corriere della Sera.
Отмечается, что 17-летний парень сам позвонил в экстренные службы и сообщил о произошедшем. Вечером перед убийством, которое произошло в ночь на 1 сентября, родственники отмечали день рождения главы семьи. На празднике также присутствовали другие близкие.

После их ухода в ночь на воскресенье подросток ножом зарезал своих родителей и 12-летнего брата. В настоящее время мотив преступления не ясен. Соседи отзывались о семье положительно.

В ходе допроса подросток также не объяснил свои действия. В беседе со следователями он рассказал, что в течение нескольких дней испытывал недомогание и дискомфорт, его посещали мысли об убийстве, но не связанные в его семьёй.

Читайте также:

В Бурятии местный житель убил новорожденную дочь

В Приморье расследуют попытку суицида ветерана СВО из-за вымогательств

Названа причина драки со стрельбой на Патриарших прудах
#убийство
#подросток
#соседи
#семья
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Два человека погибли во время пожара в посёлке в поселке Боково-Платово в ЛНР
02 сентября 2024, 14:52

Фото: istockphoto/photovs

В посёлке Боково-Платово в Луганской Народной Республике произошёл крупный пожар. В результате погибли два человека, ещё трое пострадали.
Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС. По информации специалистов, площадь возгорания составила более 300 гектаров. Сначала загорелась сухая трава, затем огонь перекинулся на деревянные постройки. К тушению пожара привлечены более 40 специалистов и восемь единиц специальной техники.

Специальным транспортом из населённого пункта эвакуировали 32 человека. Они направлены в пункт временного размещения. Огонь повредил 41 частный дом, два барака, 86 хозяйственных построек, один автомобиль. К сожалению, от огня и угарного газа погибли два человека.

Читайте также:

В Пушкинском округе произошёл крупный лесной пожар

Пожар произошел на территории бывшего завода «Зингер» в Подольске

Три ребенка погибли во время пожара в Подмосковье
#мчс
#автомобиль
#дом
#лнр
#пожар
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф