Мариуполец забил друга насмерть за нелестный комментарий о девушке

Фото: iStock/Andranik Hakobyan
Житель Мариуполя жестоко избил приятеля и бросил умирать в его же доме, куда пришел в гости. Все произошло после нелестной реплики хозяина дома в адрес девушки приятеля.
Денис, так звали убитого, встретил старого приятеля на улице и позвал к себе в гости. Сначала друзья сидели во дворе, после гость пошел в магазин за пельменями и выпивкой. Во время посиделок на кухне приятели, выпив и закусив, завели разговор о женщинах.
В какой-то момент Денис негативно отозвался о возлюбленной гостя. Разъяренный мужчина тут же повалил хозяина квартиры на пол и принялся избивать. Сначала бил кулаками по лицу, а после ногами по всему телу, сообщает Mash на Донбассе.
Гость бил приятеля до тех пор пока тот не потерял сознание. После нападения мужчина сбежал, оставив избитого в квартире. На следующий день родственники нашли Дениса мертвым. При этом кухня, зал и ванная были забрызганы кровью. Беглеца уже вычислили и задержали – ему грозит 15 лет колонии.
Читайте также:
«Хочу, чтобы с ними поступили также»: как мужчины 17 часов насиловали школьницу и почему ей не поверили в МВД
Напавшие на свадебный автобус оказались охранниками владельца стрип-клубов
В Турции произошло вооруженное нападение на больницу
В какой-то момент Денис негативно отозвался о возлюбленной гостя. Разъяренный мужчина тут же повалил хозяина квартиры на пол и принялся избивать. Сначала бил кулаками по лицу, а после ногами по всему телу, сообщает Mash на Донбассе.
Гость бил приятеля до тех пор пока тот не потерял сознание. После нападения мужчина сбежал, оставив избитого в квартире. На следующий день родственники нашли Дениса мертвым. При этом кухня, зал и ванная были забрызганы кровью. Беглеца уже вычислили и задержали – ему грозит 15 лет колонии.
Читайте также:
«Хочу, чтобы с ними поступили также»: как мужчины 17 часов насиловали школьницу и почему ей не поверили в МВД
Напавшие на свадебный автобус оказались охранниками владельца стрип-клубов
В Турции произошло вооруженное нападение на больницу
Лия Мурадьян