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В подмосковном общежитии обнаружили несколько десятков иностранцев-нелегалов

21 февраля 2024, 09:13
Фото: iStock/vichinterlang

Фото: iStock/vichinterlang

60 нарушителей миграционного законодательства, прибывших в Россию из стран Азии и Ближнего Востока, выявили полицейские в ходе проверки общежития в рабочем посёлке Новоивановское Одинцовского городского округа, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.

«В результате рейда по учетным базам проверено 110 иностранцев. В отношении 60 из них составлены протоколы за нарушение режима пребывания в Российской Федерации», — говорится в сообщении.
Всех нелегалов оштрафовали в размере 5 тысяч рублей на каждого. В дальнейшем все нарушители миграционного законодательства будут выдворены за пределы страны.

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#мигранты
#криминал
#одинцовский городской округ
#полиция
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В Липецкой области задержали наркокурьера, маскировавшегося под таксиста
Три килограмма мефедрона нашли в автопокрышке у липецкого наркокурьера
21 февраля 2024, 09:03

Фото: Istock / Dzurag

Наркокурьер с 3 кг мефедрона, маскировавшийся под таксиста, задержан полицией в Липецкой области, сообщает Telegram-канал «МВД-Медиа».
В Липецкой области полиция остановила автомобиль, за рулём которого находился 25-летний иностранный гражданин. При осмотре авто в запасном колесе правоохранители нашли тайник с тремя пакетами наркотического препарата. Найти тайник помогла служебная собака по кличке Карма.

«Выяснилось, что задержанный работал в интересах одного из интернет-магазинов. На арендованном автомобиле он под видом таксиста перевозил криминальный товар из Подмосковья для последующего сбыта бесконтактным способом через тайники на территории Липецкой области. Оплачивалась такая «работа» посредством криптовалютных транзакций», — сообщили в полиции.
Было возбуждено уголовное дело по трём частям ст. 228.1 УК РФ (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств). Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.


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#полиция
#собака
#автомобиль
#уголовное наркотики
#наркокурьер
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Shot: Третьеклассник стал задыхаться и умер на уроке в московской школе
21 февраля 2024, 08:38

Фото: istock / burcu saritas

В московской школе ученик третьего класса стал задыхаться и умер на уроке английского языка. Об этом сообщает Телеграм-канал Shot.

По данным издания, трагедия произошла в физико-математической школе № 2107 на проспекте Мира. Девятилетний мальчик резко почувствовал себя плохо, начал тяжело дышать и потерял сознание.

Педагоги вызвали скорую помощь и позвали школьную медсестру, которая пыталась привести ребёнка в чувство. Прибывшие медики также пытались реанимировать ребенка, но только констатировали смерть. Причины смерти школьника сейчас устанавливаются.

Известно, что у умершего младшеклассника было слабое здоровье и обучался в очно-заочном формат, редко посещая уроки. Мальчик рос в благополучной творческой семье, родители работают в сфере архитектуры.

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#мальчик
#ребёнок
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Мужчина заметил на улице супругу с любовником и изрубил ее мачете
В Индии таксист увидел на улице жену с любовником и набросился на нее с мачете
21 февраля 2024, 08:02

Фото: istock / A_N

В Индии таксист изрубил супруга мачете после того, как заметил ее на улице с любовником. Об этом сообщает News9Live.

37-летний Муджиб из Бангалора и 28-летняя Нигяр были женаты 6 лет. Мужчина работал водителем такси, а женщина была диспетчером в этом же таксопарке. Пара часто ругались и последние 6 месяцев не жили вместе, но о разводе не говорили.

Нигяр ушла из дома после того как Муджиб заподозрил ее в романтической связи с неким Салимом. Он просил жену уйти с работы и вернуться домой, но она не хотела этого делать. В понедельник, 19 февраля, индиец увидел, как его супруга гуляет по улице с предполагаемым новым возлюбленным. Тогда он взял мачете и накинулся на супруга со спины, совершив несколько ударов.

Свидетели происходящего сразу вызвали правоохранителей и бригаду сокрой помощи. Пострадавшую госпитализировали с травмами головы, а нападавшего арестовали. Позже стало известно, что Муджиб планировал нападение и возил огромный нож с собой. Сейчас мужчина дожидается суда за решеткой.

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#дома
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Стала известна причина задержания руководства Всероссийского общества глухих
«Ъ»: руководство Всероссийского общества глухих подозревают в хищении
21 февраля 2024, 07:42

Фото: istock / Dzurag

Президент Всероссийского общества глухих (ВОГ) и член центрального совета сторонников партии «Единая Россия» Станислав Иванов задержаны по причине подозрению в хищении. Об этом информирует «Коммерсант», ссылаясь на источники.
По данным агентства, в ВОГ происходили махинации с недвижимостью, принадлежащей организации. Это было зафиксировано в 6 регионах. Ущерб, нанесенный этими действиями, оценивается в 211 млн рублей.

По информации следствия, сообщник избавлялись от якобы непрофильных активов, продали несколько зданий ВОГ по крайне заниженной цене. Отмечается, что в 2023 году за похожие махинации с недвижимостью в Москве был осужден Валерий Рухледев, предшественник Иванова на посту президента организации.

Сотрудники правоохранительных органов забрали на допрос порядка 20 человек. Ряд фигурантов отпустили, а некоторых задержали на двое суток. Следствие собирается обратиться в суд с ходатайством об избрании как минимум пятерым из задержанных мер пресечения.

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Guardian: Мать-видеоблогер из США получила 4 срока за издевательства над детьми
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#следствие
#человек
#сотрудники
#ущерб
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Guardian: Мать-видеоблогер из США получила 4 срока за издевательства над детьми
21 февраля 2024, 07:23

Фото: iStock/Motortion

Руби Франке, мать шестерых детей, которая давала онлайн-советы по воспитанию детей на популярном канале YouTube, была приговорена к четырем тюремным срокам, от одного до 15 лет каждый, за жестокое обращение с детьми при отягчающих обстоятельствах. Об этом пишет The Guardian 20 февраля.
42-летняя Франке, у которой было 2,3 миллиона подписчиков на ее ныне удаленном видеоканале, была арестована в августе прошлого года в городе Айвинс на юге штата Юта, после того, как ее истощенный 12-летний сын с открытыми ранами, перевязанными клейкой лентой, вылез из окна дома Джоди Хильдебрандт, владелицы компании по консультированию по самосовершенствованию, чтобы попросить еды и воды у соседки.

Одна из дочерей Франке также позже была найдена в аналогичном состоянии недоедания в доме Хильдебрандт.

В итоге обе женщины, которые участвовали в создании видеороликов с советами по воспитанию и взаимоотношениям, размещенных на сайте службы лайф-коучинга Хильдебрандт ConneXions, признали себя виновными в жестоком обращении с детьми второй степени при отягчающих обстоятельствах. Джоди Хильдебрандт на заседании суда 20 февраля также была приговорена к тем же срокам тюремного заключения, что и Франке.

Адвокаты Руби Франке утверждали, что Хильдебрандт «систематически изолировала» ее от семьи и вынудила их клиентку принять «искаженное представление о морали». При вынесении приговора Франке извинилась перед своими детьми, сказав, что «верила, что тьма - это свет, а добро - это зло»; в свою очередь, 54-летняя Хильдебрандт также выступила с заявлением, в котором сказала, что желает, чтобы дети «исцелились физически и эмоционально».

Это дело, как пишут авторы статьи, вновь привлекло внимание к тому, что называется «совместное использование», когда родители транслируют и продвигают свои родительские навыки, стремясь заработать на таком предприятии. Критики этой практики предупреждают об опасности вторжения в частную жизнь ребенка и нарушениях этических норм.

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#дети
#материнство
#суд
#тюрьма
#youtube
#блогер
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Убитый в Испании перебежчик Кузьминов жил скрытно и не общался с соседями
«Известия»: Личность убитого в Испании лётчика Кузьминова может быть поддельной
21 февраля 2024, 06:50

Фото: iStock/gorodenkoff

Личность найденного мертвым в Испании мужчины, предварительно, была подделана, он жил скрытно, с соседями не общался. Об этом пишут «Известия», пообщавшиеся с полицейскими и соседями жертвы. Ранее испанская полиция официально подтвердила, что убитый — российский лётчик Максим Кузьминов, угнавший военный вертолёт на Украину.
«Его сначала приняли за болгарина, а потом — за украинца. Про этого молодого человека здесь ничего не слышали — видимо, он скрытно жил, потому что все друг друга знают», — рассказала местная жительница Анастасия.

В ходе расследования стало известно, что личность жертвы может быть поддельной, заявили «Известиям» в Гражданской гвардии Испании. Других деталей правоохранители не раскрывают, ссылаясь на постановление о неразглашении информации судебного разбирательства.

Накануне испанское новостное агентство EFE сообщило, что Застреленного в испанском городе Вильяхойоса российского летчика-перебежчика Максима Кузьминова идентифицировали благодаря поддельному паспорту королевства. На теле погибшего в провинции Аликанте были обнаружены документы с фамилией украинца в возрасте 33 лет, в то время как Максиму Кузьминову было только 28 лет.

Напомним, ранее стало известно, что 17 февраля в Испании обнаружили труп Максима Кузнецова. Сообщалось, что в него выстрелили 12 раз, а затем переехали на машине. Позже информацию о его смерти подтвердили в ГУР Украины.

В начале августа 2023 года Кузьминов угнал вертолёт Ми-8 из Курска и улетел на нём на Украину. Бывшие в составе экипажа 28-летний бортовой механик Никита Кирьянов и лётчик-штурман Хушбахт Турсунов ничего не знали о планах предателя. Они отказались сдаваться, после чего их расстреляли сотрудники Главного управления разведки Украины.

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#лётчик
#испания
#убийство
#соседи
#полиция
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Королевские ВМС опозорились прямо на глазах у министра обороны Британии
The Sun: ВМС Британии неудачно запустили баллистическую ракету Trident II
21 февраля 2024, 05:02

Фото: iStock/STILLFX

Военно-морские силы Великобритании в начале года провели неудачный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Trident II с атомной подводной лодки HMS Vanguard, на борту которой при этом находился министр обороны Соединённого Королевства Грант Шаппс. Об этом пишет The Sun. «Ракета Trident дала резкую осеч
«Ракета Trident дала резкую осечку и упала в океан в нескольких метрах от британской атомной подводной лодки, с которой она была запущена», — говорится в публикации издания The Sun.

По данным газеты, инцидент произошёл ещё 30 января у берегов Флориды.

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#ракета
#вмф
#великобритания
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Легковушка с ребёнком в салоне рухнула с моста в Москве прямо на МКАД
РЕН ТВ: В столице автомобиль с 10-летним ребёнком в салоне упал с моста на МКАД
21 февраля 2024, 03:24

Фото: iStock/Anton_Novikov

Вечером во вторник, 20 февраля, на 19 километре МКАД с моста упал легковой автомобиль, в салоне которого находился ребёнок. С водителем удалось побеседовать журналистам телеканала РЕН ТВ.
Авария произошла неподалеку от автовокзала «Южные Ворота». По словам Максима, находившегося за рул пострадавшей машины, причиной ДТП стала скользкая дорога.

«Дороги так чистят, что на поворотах подлетаешь. Тем более, в моем случае. Я пропустил поворот и хотел перестроиться. Дорога на тот момент свободная была. Поворот не смог сделать», — рассказал Максим журналистам.



На момент аварии в автомобиле мужчина находился вместе со своей десятилетней дочерью. К счастью, серьезных травм никто не получил.

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#дтп
#падение
#автомобиль
#мост
#дети
#москва
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Мадуро собрался приехать в Москву после выборов, чтобы поздравить Путина
РИА Новости: Президент Венесуэлы Мадуро пожелал приехать в Россию после выборов
21 февраля 2024, 00:02

Фото: Пресс-служба МИД России

Президент Венесуэлы Николас Мадуро на встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым заявил, что хотел бы приехать в Москву после президентских выборов в России. Об этом пишет РИА Новости.
«Я бы хотел сразу после выборов приехать в Москву. Поздравить президента Путина с победой», — отметил Мадуро.

В свою очередь, Сергей Лавров заявил о том, что Россия, как председатель БРИКС в 2024 году, будет всемерно способствовать сближению официального Каракаса с объединением.

Напомним, что в августе 2023 года Николас Мадуро подал официальную заявку о вступлении страны в объединение БРИКС. По словам боливарианского лидера, именно это межгосударственное объединение формирует новый мировой порядок, став «магнитом, притягивающим страны, которые хотят другого мироустройства».

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#сергей лавров
#выборы
#россия
#венесуэла
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