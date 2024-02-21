В подмосковном общежитии обнаружили несколько десятков иностранцев-нелегалов

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60 нарушителей миграционного законодательства, прибывших в Россию из стран Азии и Ближнего Востока, выявили полицейские в ходе проверки общежития в рабочем посёлке Новоивановское Одинцовского городского округа, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«В результате рейда по учетным базам проверено 110 иностранцев. В отношении 60 из них составлены протоколы за нарушение режима пребывания в Российской Федерации», — говорится в сообщении.Всех нелегалов оштрафовали в размере 5 тысяч рублей на каждого. В дальнейшем все нарушители миграционного законодательства будут выдворены за пределы страны.
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