Электросамокат взорвался в квартире у россиянина
В Дзержинске Нижегородской области в квартире у местного жителя взорвался электросамокат. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.
Аккумулятор самоката внезапно загорелся, когда устройство находилось в жилой комнате. Соседи оперативно сообщили о происшествии, и службы экстренно эвакуировали всех жильцов.
Пожарные расчёты быстро прибыли на место и ликвидировали возгорание. Итоги инцидента показали, что никто из людей не пострадал. Эксперты указали на производственный дефект как на причину взрыва. Они пояснили, что такой брак при изготовлении аккумуляторов часто приводит к их возгоранию.
