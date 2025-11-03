Достижения.рф

Электросамокат взорвался в квартире у россиянина

В Дзержинске из-за производственного брака электросамокат взорвался в квартире
Фото: МЧС Нижегородской области

В Дзержинске Нижегородской области в квартире у местного жителя взорвался электросамокат. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.



Аккумулятор самоката внезапно загорелся, когда устройство находилось в жилой комнате. Соседи оперативно сообщили о происшествии, и службы экстренно эвакуировали всех жильцов.

Пожарные расчёты быстро прибыли на место и ликвидировали возгорание. Итоги инцидента показали, что никто из людей не пострадал. Эксперты указали на производственный дефект как на причину взрыва. Они пояснили, что такой брак при изготовлении аккумуляторов часто приводит к их возгоранию.

Ольга Щелокова

