В Брянской области мирный житель пострадал из-за атаки ВСУ
Беспилотник-камикадзе Вооружённых сил Украины атаковал село Кирилловка в Климовском районе Брянской области. Губернатор региона Александр Богомаз сообщил об этом в своём Telegram-канале.
По информации губернатора, удар пришёлся по движущемуся скутеру. В результате инцидента пострадал мирный житель. Мужчину с ранениями доставили в медицинское учреждение.
Врачи оказывают ему всю необходимую помощь. Богомаз пожелал пострадавшему скорейшего выздоровления. В настоящее время на месте происшествия работают оперативные и экстренные службы. Они устанавливают все обстоятельства случившегося.
Ранее сообщалось о взрыве дрона в Белгородской области, в результате которого один человек погиб, а трое серьёзно пострадали
Накануне Вооружённые Силы РФ ударили высокоточным оружием по ВПК Украины и военному аэродрому.
Читайте также: