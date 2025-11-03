Достижения.рф

В Брянской области мирный житель пострадал из-за атаки ВСУ

Фото: Istock/maxim4e4ek

Беспилотник-камикадзе Вооружённых сил Украины атаковал село Кирилловка в Климовском районе Брянской области. Губернатор региона Александр Богомаз сообщил об этом в своём Telegram-канале.



По информации губернатора, удар пришёлся по движущемуся скутеру. В результате инцидента пострадал мирный житель. Мужчину с ранениями доставили в медицинское учреждение.

Врачи оказывают ему всю необходимую помощь. Богомаз пожелал пострадавшему скорейшего выздоровления. В настоящее время на месте происшествия работают оперативные и экстренные службы. Они устанавливают все обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось о взрыве дрона в Белгородской области, в результате которого один человек погиб, а трое серьёзно пострадали

Накануне Вооружённые Силы РФ ударили высокоточным оружием по ВПК Украины и военному аэродрому.

Ольга Щелокова

