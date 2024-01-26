В гараже жителя Подмосковья нашли запас наркотиков

Фото: iStock/lekcej
Наркотики и приспособления для их курения нашли в гараже 37-летнего жителя городского округа Воскресенск, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«При осмотре гаража полицейские обнаружили девять свёртков, три пластиковых контейнера и два пакета с веществом растительного происхождения. Кроме того, в гараже были электронные весы, стеклянная колба и пластиковые бутылки с отрезанными донышками», – отмечается в сообщении.Экспертиза содержимого одного их пакетов показала, что это конопля. Общая масса содержимого пакета составила около килограмма.
Против задержанного завели уголовное дело по статьям «Приготовление к преступлению» и «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств».
Читайте также:
В Кашире задержали водителя каршеринга с грузом наркотиков
В Балашихе задержали водителя автобуса с мефедроном и курительной трубкой
Взявший фамилию Миллиардер рецидивист вернулся с СВО и попался с наркотиками
Лев Каштанов