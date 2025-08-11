Достижения.рф

В Екатеринбурге трехлетняя девочка выпала с шестого этажа

В Екатеринбурге трехлетняя девочка выпала с шестого этажа на улице Родонитовой. Об этом сообщает URA.RU.



Как отмечает издание, ребенку удалось выжить после падения. Сейчас на месте происшествия работают правоохранители и выясняют все обстоятельства случившегося.

«Предварительно, выпала девочка, ей около трех лет. Ее забрали медики, она в тяжелом состоянии», — передает агентство.

Ранее «Радио 1» писало, что на Алтае 10-летний ребенок насмерть разбился на электросамокате. При падении школьник разбил теменную кость головы.
Иван Мусатов

