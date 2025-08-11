11 августа 2025, 13:07

В Екатеринбурге трехлетняя девочка выпала с шестого этажа на улице Родонитовой. Об этом сообщает URA.RU.





Как отмечает издание, ребенку удалось выжить после падения. Сейчас на месте происшествия работают правоохранители и выясняют все обстоятельства случившегося.





«Предварительно, выпала девочка, ей около трех лет. Ее забрали медики, она в тяжелом состоянии», — передает агентство.