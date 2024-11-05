В Газе эвакуировали детское отделение после израильской атаки на больницу

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Израильские силы нанесли удар по больнице в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа, в результате которого пострадали не менее шести человек, включая новорожденных, сообщает Al Jazeera.
Во время атаки были повреждены помещения детского отделения, включая палату с инкубаторами.
Как заявил заведующий сестринским отделением больницы «Камаль Адван» Ид Саббах, эвакуация детского отделения стала необходимой после повреждения оборудования для интенсивной терапии.
В ответ на удар глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус вновь призвал к немедленному прекращению огня.
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Как заявил заведующий сестринским отделением больницы «Камаль Адван» Ид Саббах, эвакуация детского отделения стала необходимой после повреждения оборудования для интенсивной терапии.
В ответ на удар глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус вновь призвал к немедленному прекращению огня.
«Больницы в Газе продолжают подвергаться нападениям, пациентам причиняют вред. Жизни людей зависят от немедленного прекращения огня», — подчеркнул он в своем заявлении в X (ранее Twitter).
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Мария Моисеева