В Газе сильные ливни затапливают жителей
Отряды гражданской обороны сектора Газа эвакуируют жителей из лагерей беженцев, где из-за сильных ливней затопило более 70 тыс. палаток. Об этом сообщил агентству Maan представитель властей палестинского анклава.
По его данным, десятки тысяч человек нуждаются в срочной помощи. Сильные ливни и шквалистый ветер за последние 12 часов резко ухудшили гуманитарную ситуацию.
Отмечается, что в ряде мест из-за размыва почвы и подтоплений обвалились временные постройки. Спасатели получили более 1,5 тыс. вызовов, однако эвакуация пострадавших затруднена из-за нехватки техники.
Наибольший урон понесли лагеря для перемещенных лиц в районе морского порта Газы, на севере анклава — в Джебалии и Бейт-Лахии, а также в центральной части — в Дейр-Балахе и Нусейрате. Большинство используемых там палаток находятся в плохом состоянии и не защищают от стихии.
По предварительным оценкам, сильные ливни нанесли ущерб на $3 млн инфраструктуре временных лагерей по всему анклаву. Власти заявляют о катастрофической нехватке утепленных палаток, непромокаемых настилов, теплой одежды и обогревателей.
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