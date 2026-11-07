В Газе сильные ливни затапливают жителей

07 ноября 2026, 16:48

Maan: в Газе ливни затопили 70 тыс. палаток с беженцами

Фото: «Радио 1» (сгенерировано Kling Ai)

Отряды гражданской обороны сектора Газа эвакуируют жителей из лагерей беженцев, где из-за сильных ливней затопило более 70 тыс. палаток. Об этом сообщил агентству Maan представитель властей палестинского анклава.