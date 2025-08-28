В поселке Афипский Краснодарского края начался пожар после серии взрывов
В ночь на 28 августа в поселке Афипский Краснодарского края произошла серия мощных взрывов, после чего начался пожар на территории одного из промышленных предприятий, сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на свидетельства местных жителей.
По предварительным данным, около 3:00 по московскому времени жители поселка Афипский услышали 6-8 мощных взрывов, после чего в районе одного из местных предприятий вспыхнул масштабный пожар. Информация о возможных разрушениях или пострадавших на момент публикации не поступала, а официальные источники пока не подтвердили причины инцидента.
Параллельно в Волгоградской области силы ПВО отражали массированную атаку беспилотников, в результате падения обломков одного из БПЛА загорелось техническое строение локомотивного депо в городе Петров Вал Камышинского района. Пожар был оперативно потушен, пострадавших нет, однако движение поездов через станцию Петров Вал приостановлено для обследования инфраструктуры.
Минобороны РФ ранее сообщило об уничтожении 13 дронов ВСУ самолетного типа над Ростовской, Белгородской, Смоленской областями и акваторией Черного моря в период с 20:00 до 23:00 мск 27 августа.
