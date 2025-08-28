В поселке Афипский Краснодарского края начался пожар после серии взрывов

28 августа 2025, 05:49

Фото: Istock/Distortion Media

В ночь на 28 августа в поселке Афипский Краснодарского края произошла серия мощных взрывов, после чего начался пожар на территории одного из промышленных предприятий, сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на свидетельства местных жителей.