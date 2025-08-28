Обнаружено тело россиянина, неделю дрейфовавшего на бочке в Охотском море
Россиянин, неделю дрейфовавший на бочке в Охотском море, скончался. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что тело 36-летнего Валерия Сафронова было обнаружено на побережье Тугуро-Чумиканского района Хабаровского края. Местные жители нашли тело и сообщили об этом в экстренные службы. Иных сведений о произошедшем пока нет.
Ранее сообщалось, что Сафронов оказался в открытом море после попыток спасти бочку с топливом. По данным СМИ, трое россиян пытались пересечь реку Тыль на КамАЗе, однако после подъёма уровня воды ёмкость с соляркой начало уносить течением.
Мужчину пытались найти спасатели и волонтёры. В Сети публиковали кадры, снятые с вертолёта Ми-8. Было заметно, что в районе пропажи россиянина наблюдается крайне плохая погода – стоял густой туман, в связи с чем видимость была практически нулевой.
