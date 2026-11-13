В Германии 16 школьников попали в больницу из‑за ядовитой выпечки
В начальной школе имени Фребеля в городе Косвиг (федеральная земля Саксония‑Анхальт) 16 учеников оказались в больнице после того, как съели маффины с батарейками‑таблетками. Об этом сообщает газета Bild со ссылкой на источники.
Инцидент произошёл в четверг во время мероприятия в актовом зале школы. Угощения были домашнего приготовления. Дети откусили выпечку, не подозревая об опасности. Полиция подтвердила, что в несъеденных маффинах нашли две батарейки.
Одного ребёнка экстренно госпитализировали на скорой, остальных 15 детей в медучреждения доставили родители. Сейчас правоохранители выясняют, как батарейки могли попасть в выпечку. В настоящий момент сведения о состоянии пострадавших не раскрываются.
По данным Федерального института оценки рисков ФРГ (BfR), у детей могут проявиться такие симптомы, как рвота, кашель и повышение температуры. Опасность ситуации в том, что признаки отравления способны возникнуть спустя несколько часов, а сами батарейки могут застрять в пищеводе.
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