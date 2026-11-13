В Германии 16 школьников попали в больницу из‑за ядовитой выпечки

13 ноября 2026, 00:44

Bild: 15 детей госпитализировали в Германии из-за батареек в маффинах

Фото: iStock/sudok1

В начальной школе имени Фребеля в городе Косвиг (федеральная земля Саксония‑Анхальт) 16 учеников оказались в больнице после того, как съели маффины с батарейками‑таблетками. Об этом сообщает газета Bild со ссылкой на источники.