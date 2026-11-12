В Махачкале пассажирка такси выпрыгнула из авто после нападения водителя

12 ноября 2026, 23:35

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

В Махачкале 28‑летний таксист ударил 52‑летнюю пассажирку кулаком в лицо, из‑за чего напуганная женщина была вынуждена выпрыгнуть из машины на ходу. Об этом сообщили в МВД по Дагестану.