В Махачкале пассажирка такси выпрыгнула из авто после нападения водителя
В Махачкале 28‑летний таксист ударил 52‑летнюю пассажирку кулаком в лицо, из‑за чего напуганная женщина была вынуждена выпрыгнуть из машины на ходу. Об этом сообщили в МВД по Дагестану.
По данным ведомства, конфликт случился в четверг вечером. Пассажирка попросила водителя остановить автомобиль, но тот, напротив, увеличил скорость. После того как женщина выразила возмущение, таксист нанёс ей удар. Воспользовавшись моментом, когда автомобиль немного замедлился, пассажирка открыла дверь и выпрыгнула из салона.
Водителя оперативно задержали и доставили в отдел полиции. Мужчина в ходе беседе с полицейскими признал, что между ним и клиенткой возник словесный конфликт. Пострадавшей оказали медицинскую помощь.
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