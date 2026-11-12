Два ребёнка погибли в пожаре на востоке Москвы
Трагедией завершился пожар в многоэтажном жилом доме на востоке столицы. Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по городу, в результате возгорания в квартире погибли три человека, в том числе двое детей.
Сообщение о задымлении по адресу: улица Алтайская, дом 6, поступило спасателям вечером 12 ноября. По данным ведомства, происходило горение личных вещей и мебели в одной из квартир.
Благодаря оперативным действиям пожарно-спасательных подразделений удалось избежать большего числа жертв. Огнеборцы эвакуировали с верхних этажей 11 человек, среди которых пятеро детей.
Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются. На месте работает следственно-оперативная группа. Пожар в настоящее время полностью ликвидирован, угрозы распространения огня на соседние квартиры нет.
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