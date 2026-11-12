Два ребёнка погибли в пожаре на востоке Москвы

12 ноября 2026, 23:43

Фото: iStock/Vladimir Razguliaev

Трагедией завершился пожар в многоэтажном жилом доме на востоке столицы. Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по городу, в результате возгорания в квартире погибли три человека, в том числе двое детей.