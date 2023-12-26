В Германии арестовали гражданина Таджикистана из-за угрозы нападения на собор

Фото: iStock/picturesd
В Германии по делу о подготовке нападения на Кёльнский собор арестовали ещё одного гражданина Таджикистана. Об этом пишет РИА Новости.
«В связи с расследованием угрозы для Кёльнского собора полиция Кёльна провела в канун Рождества обыск в квартире Везеле силами специальных подразделений и задержала пять человек. Четверо из них были отпущены, но в целях безопасности оперативники взяли под стражу 30-летнего таджика, в отношении которого были сведения, относящиеся к государственной безопасности», — цитирует агентство сообщение полиции города.
Уточняется, что окружной суд города Оберхаузен поместил задержанного под стражу до 7 января.
Читайте также:
Хуситы в Йемене заявили, что обстреляли контейнеровоз в Красном море
«Ъ»: В Москве заочно арестован бывший начальник ГСУ СКР Довгий
В Татарстане завели уголовное дело после убийства матери бойца СВО
*Запрещенная в России террористическая организация**Филиала запрещенной в РФ международной террористической организации «Исламское государство»*
Диана Аванесян