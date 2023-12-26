«Ъ»: В Москве заочно арестован бывший начальник ГСУ СКР Довгий

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Басманный районный суд 26 декабря заочно арестовал экс-руководителя главного следственного управления Следственного комитета (ГСУ СК) РФ Дмитрия Довгия, который подозревается в мошенничестве в особо крупном размере (части 3 и 4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Срок ареста будет отсчитываться с момента задержания или экстрадиции Довгия, который сейчас, согласно данным СМИ, находится в Израиле.
В 2009 году Дмитрий Довгий был приговорен к девяти годам колонии строгого режима и штрафу в размере 800 тыс. рублей за получение крупной взятки на сумму 750 тыс. евро. Довгий в свое время курировал дела по убийству журналистки Анны Политковской, замминистра финансов Сергея Сторчака, вице-президента ЮКОСа Василия Алексаняна.
В 2014 году он условно-досрочно вышел на свободу и стал адвокатом — в том числе был защитником бывшего хабаровского губернатора Сергея Фургала. В ноябре 2023 года стало известно о возбуждении нового уголовного дела в отношении Довгия, к тому времени объявленного в международный розыск.
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В 2009 году Дмитрий Довгий был приговорен к девяти годам колонии строгого режима и штрафу в размере 800 тыс. рублей за получение крупной взятки на сумму 750 тыс. евро. Довгий в свое время курировал дела по убийству журналистки Анны Политковской, замминистра финансов Сергея Сторчака, вице-президента ЮКОСа Василия Алексаняна.
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