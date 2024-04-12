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В Германии белорусы украли оружие и спрятали его под собачьими экскрементами

12 апреля 2024, 17:51
Фото: iStock/Artfully79

Фото: iStock/Artfully79

Граждане Белоруссии в Германии украли оружие и спрятали его от полиции в кустах, замаскировав его под собачьими экскрементами. Об этом сообщает газета Bild.
Следователь Хельго Мартенс заявил, что это оружие попало бы к другим преступникам, если бы его не изъяла полиция.

Всего преступниками было украдено из поезда 40 полуавтоматических карабинов китайского производства и конструктивных клонов американской штурмовой винтовки М-16. Чтобы спрятать украденное преступники вырыли яму, сложили туда оружие и сверху набросали собачьи фекалии.



В настоящее время правоохранительные органы Германии разрабатывают версию связи задержанных с российской организованной преступностью.

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#германия
#оружие
#кража
#собаки
#полиция
#преступники
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Жительница Оренбурга рассказала об обстановке в городе
Жительница Оренбурга заявила о пребывающей воде
12 апреля 2024, 18:44

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Жительница Оренбурга Татьяна заявила о том, что в город продолжает пребывать вода.
«Вода прибывает. Вчера мы присели отдохнуть на лавочки, сегодня они уже в воде. За сутки вода прибыла более чем на полметра, хотя по прогнозам сегодня должна была пойти на спад. Большинство людей эвакуировались, хотя кто-то и остался на вторых этажах домов. Обстановка в целом спокойная, паники нет», — прокомментировала в беседе с Газета.ру Татьяна.
Прорыв дамбы в оренбургском Орске
Прорыв дамбы в оренбургском Орске
Ранее мэр Оренбурга Сергей Салмин заявил, что ситуация с паводками в городе критическая, проводится массовая эвакуация. Глава региона подчеркнул, что уровень воды в реке Урал поднялся до опасной отметки в 1 143 см. Вместе с тем, до этого, 11 апреля, сообщалось, что уровень воды в реке Урал достиг исторической отметки в 1 092 см. Уже к двум часам ночи по московскому времени он поднялся до 1 115 см, о чём сообщала администрация Оренбургского района области.


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#вода
#эвакуация
#мэр
#жители
#наводнение
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RTÉ: домогавшийся 16-летней попутчицы пассажир Ryanair получил условный срок
12 апреля 2024, 18:44

Фото: iStock/cirquedesprit

Пассажир самолета ирландской авиакомпании Ryanair напился во время полета и домогался 16-летней попутчицы. Об этом сообщает RTÉ.
Инцидент произошел во время рейса из Манчестера в Дублин еще в мае 2022 года, однако приговор 61-летнему Тареку Элькудиру из Ливии был озвучен в четверг, 11 апреля. Суд постановил, что мужчина не заслуживает тюремного заключения, и виновный получил условный срок.

Сообщается, что 16-летняя девушка летела в самолете одна и сидела на среднем сиденье в ряду. По словам потерпевшей, Элькудир занял место у прохода рядом с ней, постоянно разговаривал во время полета, используя ненормативную лексику, а также пил алкоголь из литровой бутылки.

Согласно материалам следствия, мужчина несколько раз схватил девушку за руку, ударил по плечу и насильно поцеловал. Пассажирка призналась, что мужчина был пьян, а она была слишком напугана, чтобы встать или пошевелиться, поэтому она пыталась просто пережить рейс.

Отмечается, что после посадки самолета Элькудира, который находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, арестовали. На допросе он признал свою вину.

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#суд
#приговор
#алкоголь
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#мужчина
#дома
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#самолет
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В Орехово-Зуеве задержали двух мужчин со 100 килограммами наркотиков
12 апреля 2024, 18:19

Фото: iStock/cirquedesprit

Двух мужчин, подозреваемых в покушении на сбыт крупной партии наркотиков, задержали полицейские в Орехово-Зуевском городском округе, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Полицейские остановили для досмотра автомобиль и обнаружили в нём пакет с кристаллическим веществом. Двух мужчин, ехавших на этом автомобиле, задержали. В ходе дальнейшей работы полицейские обнаружили в тайниках-закладках ещё 99 пакетов с таким же веществом. Вес каждого пакета составлял один килограмм», — говорится в сообщении.
Часть изъятого вещества была отправлена на исследование. Экспертиза показала, что это — производное наркотика метилэфедрона. Остальное вещество будет проверено в процессе дальнейших разбирательств.

Против задержанных завели уголовное дело по статьям «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ» и «Приготовление к преступлению и покушение на преступление». На время следствия задержанных оставили под стражей.

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#орехово-зуево
#наркотики
#полиция
#криминал
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Экс-директора проекта «Гостех» Демченко обвинили в хищении свыше 38 млн рублей
12 апреля 2024, 18:05

Фото: iStock/artisteer

Бывший директор проекта «Гостех» Ярослав Демченко обвиняется в хищении свыше 38 миллионов рублей, которые были выделены на создание платформы «Горизонт» Минпросвещения России. Об этом пресс-служба Тверского суда Москвы сообщила в беседе с ТАСС.
Отмечается, что проект реализуется в рамках компании «Цифрум», которая развивает в России государственные информационные системы.

По данным следствия, ООО «Клевер» в соответствии с контрактными обязательствами с ФГАУ «Фонд новых форм развития образования», который является резидентом инновационного фонда «Сколково», должно было оказать услуги по разработке автоматизированной информационной системы «Платформа управления профессиональными знаниями и компетенциями педагогического работника «Горизонт». В итоге часть работ была выполнена фиктивно, а «Фонд новых форм образования» признал заведомо несоответствующие условиям контракта работы как исполненные.

В результате свыше 38 миллионов рублей по фиктивно выполненным работам были присвоены должностными лицами. Это нанесло ущерб государству в особо крупном размере.

Тверским судом Москвы Демченко был арестован. Отметим, что в настоящее время он занимает пост директора центра развития образовательных платформ ПАО «Промсвязьбанк».

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#проект
#суд
#арест
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#услуги
#ущерб
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В Петербурге трамвай наехал на пешеходов, несколько человек пострадали
12 апреля 2024, 16:58

Фото: iStock/Anton Deev

В Санкт-Петербурге трамвай влетел в толпу пешеходов, об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».
По информации СМИ, авария случилась в районе метро Приморская.

Предварительно, причиной случившегося стал отказ тормозов.
Несколько человек получили травмы, одна из пострадавших находится в тяжёлом состоянии.

Дополнительной информации о случившемся пока не сообщается.

Напомним, ранее в Челябинске трамвай отрезал ноги пешеходу. 44-летний мужчина переходил трамвайные пути на красный свет, в результате чего и угодил под колёса. Подробнее о случившемся читайте в материале «Радио 1».

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#трамвай
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Мужчина решил отомстить бывшей партнерше и ввел ртуть в ногу дочери
В Германии мужчина ввел в ногу годовалой дочери ртуть, чтобы отомстить ее матери
12 апреля 2024, 16:54

Фото: iStock/SB Arts Media

Мужчину из Германии приговорили к тюремному сроку из-за покушения на жизнь годовалой дочери, передает Associated Press.
Отмечается, что 30-летний житель города Шпринге решил отомстить экс-партнерше, которая бросила его вскоре после рождения их общего ребенка. В целях мести мужчина приобрел жидкую ртуть и ввел ее своей дочери в ногу.

По данным суда, мужчина был осведомлен, что ртуть не может сразу привести к летальному исходу и хотел причинить дочери максимальную боль, чтобы ее мать переживала. Спустя некоторое время после инъекции у девочки началось серьезное воспаление и сыпь.

Ртуть обнаружили случайно во время третьей операции, которую проводили из-за ухудшающегося состояния малышки. Суд приговорил отца к тринадцати годам тюрьмы.

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#германия
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В Подмосковье разыскивают мужчину, который массово обливает женщин кислотой
12 апреля 2024, 16:13

Фото: iStock/Oleg Elkov

В подмосковном Монино полицейские зафиксировали несколько случаев нападения неизвестного мужчины на прохожих. Как сообщает Telegram-канал 112, преступник подходит к одиноким женщинам на улицах и обливает их кислотой.
Одна из жертв Анастасия рассказала, что когда она возвращалась домой и разговаривала по телефону, незнакомец молча подбежал к ней со спины и плеснул в лицо «чем-то очень едким», после чего скрылся. Девушка с ожогами лица и глаз была доставлена в больницу.

К 16-летней Татьяне преступник также подкрался сзади и плеснул неизвестной жидкостью. Вернувшись в квартиру, девушка осознала, что пострадала от кислоты. Химикаты прожгли одежду и попали на ногу.

В настоящее время преступника разыскивает полиция. Личность злоумышленника на сегодняшний день не установлена.

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#полиция
#дома
#девушка
#преступники
#маньяк
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В Севастополе задержали туриста, справившего нужду на Вечный огонь
12 апреля 2024, 15:53

Фото: iStock/Dzurag

Сотрудники полиции задержали 36-летнего приезжего, которые осквернил Вечный огонь на Мемориале героической обороны Севастополя. Об этом сообщила пресс-служба МВД региона.
Отмечается, что огонь был потушен из-за того, что неизвестный мужчина справил на него нужду. Выпившего злоумышленника задержали.

Преступник заявил, что не совершил бы подобного, будь он в трезвом состоянии. Собранные полицейскими материалы переданы в региональный главк СК для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что в Ленобласти мужчина прикурил сигарету от Вечного огня. По факту преступления в отношении нарушителя также возбудили уголовное дело. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#вечный огонь
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В Луховицах спасли провалившегося в колодец бобра
12 апреля 2024, 15:47

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Бобра, попавшего в канализационный колодец в деревне Головачёво городского округа Луховицы, освободили спасатели, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
«С сообщением о попавшем в западню диком животном в единую службу экстренных вызовов «Система-112» обратились жители деревни Головачёво. Они пытались самостоятельно вытащить бобра с двухметровой глубины, но не сумели и обратились за помощью к спасателям», — говорится в сообщении.
Прибыв на место, спасатели накинули на бобра петлю из спасательной верёвки и аккуратно вытянули на поверхность. После спасения работники некоторое время наблюдали за бобром, чтобы удостовериться, что он не пострадал. Вскоре животное полностью пришло в себя и скрылось в ближайших кустах.

Жители деревни, ставшие свидетелями спасения бобра, поблагодарили работников Мособлпожспаса за чуткость.

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#луховицы
#бобры
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#мособлпожспас
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