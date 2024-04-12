В Германии белорусы украли оружие и спрятали его под собачьими экскрементами

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Граждане Белоруссии в Германии украли оружие и спрятали его от полиции в кустах, замаскировав его под собачьими экскрементами. Об этом сообщает газета Bild.
Следователь Хельго Мартенс заявил, что это оружие попало бы к другим преступникам, если бы его не изъяла полиция.
Всего преступниками было украдено из поезда 40 полуавтоматических карабинов китайского производства и конструктивных клонов американской штурмовой винтовки М-16. Чтобы спрятать украденное преступники вырыли яму, сложили туда оружие и сверху набросали собачьи фекалии.
В настоящее время правоохранительные органы Германии разрабатывают версию связи задержанных с российской организованной преступностью.
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Всего преступниками было украдено из поезда 40 полуавтоматических карабинов китайского производства и конструктивных клонов американской штурмовой винтовки М-16. Чтобы спрятать украденное преступники вырыли яму, сложили туда оружие и сверху набросали собачьи фекалии.
В настоящее время правоохранительные органы Германии разрабатывают версию связи задержанных с российской организованной преступностью.
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Анастасия Чинкова