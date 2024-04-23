В Германии девочки-украинки подвергали свою сверстницу пыткам

Фото: istockphoto/Rafa Jodar
В Германии четыре девочки-подростка, возрастом от 12 до 17 лет, подвергали свою сверстницу пыткам в течение нескольких часов. Об этом сообщает издании Bild.
Отмечается, что они записывали эти жестокие действия на видео. После нескольких часов мучений они отпустили девочку. Покалеченная школьница смогла выбраться из здания и обратилась за помощью к взрослым.
Сотрудники полиции прибыли на место и выяснили, что подозреваемые в преступлении являются украинскими подростками. Возбуждено уголовное дело. Мотивы девочек пока остаются неизвестными.
Ранее в Федеральном управлении уголовной полиции ФРГ заявили, что большая часть разыскиваемых Украиной детей, оставшихся на территории государства после начала российско-украинского конфликта, въехали в Германию по своему желанию. Как утверждает глава Национальной полиции Украины Иван Выговский, благодаря сотрудничеству с германскими коллегами удалось установить местонахождение в Германии 161 украинского ребенка, которые разыскивались как принудительно перемещенные.
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Сотрудники полиции прибыли на место и выяснили, что подозреваемые в преступлении являются украинскими подростками. Возбуждено уголовное дело. Мотивы девочек пока остаются неизвестными.
Ранее в Федеральном управлении уголовной полиции ФРГ заявили, что большая часть разыскиваемых Украиной детей, оставшихся на территории государства после начала российско-украинского конфликта, въехали в Германию по своему желанию. Как утверждает глава Национальной полиции Украины Иван Выговский, благодаря сотрудничеству с германскими коллегами удалось установить местонахождение в Германии 161 украинского ребенка, которые разыскивались как принудительно перемещенные.
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Дарья Осипова