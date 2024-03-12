В Германии горит палаточный лагерь украинских беженцев

Фото: iStock/Distortion Media
Страшный пожар разгорелся в палаточном лагере украинских беженцев в Германии, кадры случившегося публикует Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, пожар разгорелся в лагере, расположенном в берлинском районе Тегель.
В настоящий момент огонь полыхает в трёх огромных палатках, в каждой из которых размещались по 330 человек. На опубликованных в сети кадрах можно увидеть густой чёрный столб дыма, поднимающийся от лагеря.
По предварительной информации, в результате возгорания пострадали несколько человек, однако, степень тяжести их травм не уточняется.
Предположительно, причиной пожара стало курение сигарет в одной из воспламенившихся палаток.
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В настоящий момент огонь полыхает в трёх огромных палатках, в каждой из которых размещались по 330 человек. На опубликованных в сети кадрах можно увидеть густой чёрный столб дыма, поднимающийся от лагеря.
Предположительно, причиной пожара стало курение сигарет в одной из воспламенившихся палаток.
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Евгения Парфентьева