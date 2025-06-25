В Германии мать убила новорожденную дочь и спрятала ее тело в морозилке

Фото: iStock/Anna Derzhina

В Германии 35-летняя женщина расправилась с новорожденной дочерью, после чего спрятала ее тело в морозильной камере. Об этом пишет немецкая газета Bild.



По версии следствия, все произошло в городе Херинген в промежутке между январем 2022 и апрелем 2024 года. Женщина ударила ребенка тупым предметом по голове, что привело к кровоизлиянию в мозг. После этого она упаковала тело в сумку для продуктов и поместила в морозилку. Полиция задержала женщину и ее 40-летнего партнера, но вскоре мужчину отпустили — его причастность доказать не удалось.

При этом обвиняемая родом из Польши. У нее есть две дочери 10 и 14 лет. Перед преступлением она якобы говорила о намерении вернуться на родину.

Лидия Пономарева

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