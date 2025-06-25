В Германии мать убила новорожденную дочь и спрятала ее тело в морозилке
В Германии 35-летняя женщина расправилась с новорожденной дочерью, после чего спрятала ее тело в морозильной камере. Об этом пишет немецкая газета Bild.
По версии следствия, все произошло в городе Херинген в промежутке между январем 2022 и апрелем 2024 года. Женщина ударила ребенка тупым предметом по голове, что привело к кровоизлиянию в мозг. После этого она упаковала тело в сумку для продуктов и поместила в морозилку. Полиция задержала женщину и ее 40-летнего партнера, но вскоре мужчину отпустили — его причастность доказать не удалось.
При этом обвиняемая родом из Польши. У нее есть две дочери 10 и 14 лет. Перед преступлением она якобы говорила о намерении вернуться на родину.
Читайте также: