В Германии нашли труп скандального рэпера

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В Германии на 45-м году жизни умер популярный немецкий рэпер иранского происхождения, который выступал под псевдонимом Xatar, сообщил журнал Far Out.
Отмечалось, что место обнаружения трупа музыканта еще точно не установили: источники отметили, что это может быть Кельн или Берлин. Обстоятельства кончины рэпера еще не выяснили, но коллеги Xatar подтвердили печальное известие.
Сотрудники правоохранительных органов начали расследовать обстоятельства смерти мужчины — они не стали исключать версию об участии посторонних лиц. Но, предварительно, видимых следов насилия на теле артиста нет. Окончательные выводы сделают после проведения судебно-медицинской экспертизы.
Настоящее имя музыканта — Дживар Хаджаби. Он появился на свет в 1981 году в иранской курдской семье, где глава семьи преподавал музыку. В малолетстве Xatar вместе с близкими перебрался в Ирак, а затем осел в Германии.
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Сотрудники правоохранительных органов начали расследовать обстоятельства смерти мужчины — они не стали исключать версию об участии посторонних лиц. Но, предварительно, видимых следов насилия на теле артиста нет. Окончательные выводы сделают после проведения судебно-медицинской экспертизы.
Настоящее имя музыканта — Дживар Хаджаби. Он появился на свет в 1981 году в иранской курдской семье, где глава семьи преподавал музыку. В малолетстве Xatar вместе с близкими перебрался в Ирак, а затем осел в Германии.
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Ольга Енгалычева