Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ В Германии нашли труп скандального рэпера

В Германии нашли труп скандального рэпера

В Германии нашли труп скандального рэпера Xatar
Фото: iStock/ Soumen Hazra

Фото: iStock/ Soumen Hazra

В Германии на 45-м году жизни умер популярный немецкий рэпер иранского происхождения, который выступал под псевдонимом Xatar, сообщил журнал Far Out.
Отмечалось, что место обнаружения трупа музыканта еще точно не установили: источники отметили, что это может быть Кельн или Берлин. Обстоятельства кончины рэпера еще не выяснили, но коллеги Xatar подтвердили печальное известие.

Сотрудники правоохранительных органов начали расследовать обстоятельства смерти мужчины — они не стали исключать версию об участии посторонних лиц. Но, предварительно, видимых следов насилия на теле артиста нет. Окончательные выводы сделают после проведения судебно-медицинской экспертизы.

Настоящее имя музыканта — Дживар Хаджаби. Он появился на свет в 1981 году в иранской курдской семье, где глава семьи преподавал музыку. В малолетстве Xatar вместе с близкими перебрался в Ирак, а затем осел в Германии.

Читайте также:

Выступление рок-группы Metallica вызвало землетрясение в США

Няню из Лондона, трудившуюся в частном детсаду, обвинили в истязании 24 младенцев

В США «задержали» енота с метамфетамином в лапах, полиция решила не предъявлять ему обвинения в хранении наркотиков
#смерть
#рэп
#музыкант
#германия
Выступление рок-группы Metallica вызвало землетрясение в США
09 мая 2025, 21:18

Фото: iStock/ Anton Vierietin

Выступление рок-группы Metallica спровоцировал землетрясение в США, сообщил телеканал Fox Weather.
8 мая в Соединенных Штатах Америки на футбольном стадионе прошел концерт рок-группы Metallica, на котором собрались порядка 60 тысяч человек. Во время исполнения композиции Enter Sandman гости мероприятия начали прыгать в такт музыке.

Располагавшийся в миле от концертной площадки сейсмограф зафиксировал движение грунта как раз тогда, когда люди стали подпрыгивать. Со слов экспертов, подземные толчки были не такими сильными, чтобы их получилось зафиксировать по шкале Рихтера. Еще они не смогли бы спровоцировать сильное землетрясение.

«Масштаб землетрясения был бы меньше 1,0. Этого слишком мало, чтобы ощущать его даже за милю», — обратил внимание специалист.

Читайте также:

Няню из Лондона, трудившуюся в частном детсаду, обвинили в истязании 24 младенцев

В Ухте полицейские преследовали иномарку — видео

В США «задержали» енота с метамфетамином в лапах, полиция решила не предъявлять ему обвинения в хранении наркотиков
#концерт
#землетрясение
#сша
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Няню из Лондона, трудившуюся в частном детсаду, обвинили в истязании 24 младенцев
09 мая 2025, 19:19

Фото: iStock/ shurkin_son

Сотрудница яслей в Лондоне несколько месяцев мучила малышей, щипая и дергая их за волосы, сообщила газета Daily Mail.
22-летняя Роксана Лека трудилась в детском саду в лондонском районе Туикенхэм. Ее подозревают в жестоком обращении над 24 малышами в возрасте от 18 месяцев до двух лет. По данным следствия, с января по июнь 2024 года она якобы много раз щипала, била и хватала несовершеннолетних, из-за чего им было больно и они получили телесные повреждения.

Ряд случаев произошел в игровой комнате, иные — в комнате для сна, некоторые инциденты попали на камеры видеонаблюдения. На записях видно, как Роксана травмирует малышей, оставляя на их телах царапины и следы от щипков.

В июне Леку арестовали, но, несмотря на прямые доказательства, она все так же утверждала, что не причиняла вреда младенцам и соблюдала все процедуры ухода. Роксана согласилась признать вину по двум эпизодам из 24, судебный процесс все еще идет. Какое наказание может грозить девушке, не раскрывается.

Читайте также:

На Украине задержали девушку, слушавшую песню «День Победы»

В Ухте полицейские преследовали иномарку — видео

В США «задержали» енота с метамфетамином в лапах, полиция решила не предъявлять ему обвинения в хранении наркотиков
#младенец
#ребёнок
#камеры
#наказание
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На Украине задержали девушку, слушавшую песню «День Победы»
09 мая 2025, 15:59

Фото: iStock/Pinkypills

На Украине задержали девушку, которая слушала песню «День Победы». В распоряжении телеканала RT есть соответствующее видео.
«Я ещё и молюсь на русском языке. Вы меня будете теперь сажать за то, что я молюсь Богу на русском?» — возмутилась пострадавшая.
Информации о том, в каком городе произошёл инцидент, нет.

Ранее в Хайфе (Израиль) участники акции «Бессмертный полк» 9 мая сбросили в фонтан украинца, который пытался сорвать акцию, придя с плакатом: «Не марайте дедов, они не бомбили Киев!».

Читайте также:

Неизвестные повредили памятник маршалу Малиновскому в ночь на 9 мая

Проект «От забвения к бессмертию» поможет разыскать погибших предков-героев

В Ленобласти похоронены более 50 тысяч немецких солдат, погибших в 1941-1944 годах
#9 мая
#инцидент
#запрет
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Ухте полицейские преследовали иномарку — видео
SHOT: в Ухте полиция гналась за преступником, ехавшим на иномарке, его поймали
09 мая 2025, 07:32

Фото: iStock/m-gucci

По главной улице города Ухты (Республика Коми) сотрудники полиции устроили погоню за Audi, были слышны звуки выстрелов и вой сирен. В распоряжении телеграм-канала SHOT есть видео.
Уточняется, что преступник на иномарке хотел оторваться от преследователей, заезжая на газоны, и несколько раз задел полицейского. В итоге нарушителю порядка спустили шины несколькими выстрелами по колёсам.



Преступника вытащили из машины, арестовали и отправили в отделение. Причины такого поведения неизвестны. По словам очевидцев, водитель был пьян.

Ранее в Париже автомобиль по неизвестным причинам въехал в толпу людей, праздновавших победу футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» над лондонским «Арсеналом» и выход французской команды в финал Лиги чемпионов.

Читайте также:

Ночью в Крыму ликвидировали крупный пожар в камышах

Школьник попытался поджечь пункт полиции

Живодер расстрелял чужого питомца в Кузбассе
#автомобиль
#водитель
#ма коми
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В аэропорту Саратова объявлен план «Ковёр»
SHOT: в аэропорту Саратова введён план «Ковёр»
09 мая 2025, 07:10

Фото: iStock/:Sitikka

План «Ковёр» ввели в аэропорту Саратова.
Как сообщает телеграм-канал SHOT, в авиагавани не принимают и не отправляют самолёты.

За текущую неделю план «Ковёр» был объявлен в разных российских аэропортах из-за угрозы атаки украинских БПЛА, в том числе в аэропортах Пулково (Санкт-Петербург) и Внуково (Москва).

Читайте также:

Гражданская авиация России начала работать в штатном режиме

Аэропорты Нижнего Новгорода, Иваново и Ярославля приостановили свою работу

Путин переименует волгоградский аэропорт в Сталинград
#аэропорт
#самолёты
#бпла
#авиация
#план
Следите за нашими новостями
в удобном формате