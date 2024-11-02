В Германии неизвестные разлили кислоту на месте проведения конференции партии АдГ

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Двое неизвестных со скрытыми за масками лицами разлили неизвестную сильно пахнущую жидкость, предположительно кислоту, в помещении культурного центра в городе Хенштедт-Ульцбурге, где должна состояться конференция правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ). Об этом пишет немецкая газета Bild.
Отмечается, что оба злоумышленника были одеты в костюмы в честь Хэллоуина. Они разлили неизвестное сильно пахнущее вещество в санитарной зоне центра. Прибывшие на место пожарные в дыхательных масках прошли в здание и взяли пробы жидкости. Однако полиция отказалась раскрывать её состав.
При этом подчёркивается, что жидкость была разлита в тот момент, когда центр был открыт для всех желающих из-за проведения мероприятия, не имеющего отношения к партии АдГ.
В результате инцидента никто не пострадал. Правонарушителей разыскивают полицейские.
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При этом подчёркивается, что жидкость была разлита в тот момент, когда центр был открыт для всех желающих из-за проведения мероприятия, не имеющего отношения к партии АдГ.
В результате инцидента никто не пострадал. Правонарушителей разыскивают полицейские.
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Анастасия Чинкова