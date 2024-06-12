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Уехавшая в Россию политик из АдГ выиграла выборы в Гамбурге

Bild: политик от АдГ выиграла на выборах в Гамбурге, несмотря на отъезд в РФ
12 июня 2024, 23:14
Фото: istock / photosvit

Фото: istock / photosvit

Уехавшая из ФРГ в РФ немецкий политик Ольга Петерсен, которая представляет партию «Альтернатива для Германии» (АдГ), выиграла местные выборы и прошла в парламент Гамбурга. Об этом информирует Bild.
По данным информагенства, Петерсен набрала почти 3,5 тысячи голосов в гамбургском районе Хаусбрух, которых, предположительно, ей будет достаточно для победы и прохода в районное собрание. Стоит отметить, что еще не подсчитаны голоса, которые были поданы по почте, но, вероятнее всего, на итог голосования они уже не повлияют.

Уроженка Омска Петерсен вместе с семьей переехала в германию в 2008 году. В качестве правозащитницы она ранее выступала на площадке ОБСЕ, где высказывалась о проблеме дискриминации россиян на территории ФРГ и других государств Евросоюза. Политик посещала Россию в качестве наблюдателя на выборы президента 2024 года. Затем фракция АдГ в парламенте Гамбурга исключила Петерсен из своих рядов. В настоящий момент обсуждает вопрос об исключении ее из партии.



Помимо того, школьные преподаватели детей Петерсен обратились в соц органы с жалобами на странное поведение детей политика. Это побудило Петерсен покинуть Германию с тремя несовершеннолетними, поскольку она испугалась, что у нее могут их отнять.

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#рф
На Западе назвали причину провала конференции по Украине
Меркурис: многие страны отказались от саммита из-за потери доверия к Зеленскому
12 июня 2024, 22:56

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

Число стран, отказавшихся от участия в конференции по Украине в Швейцарии, увеличивается из-за потери доверия к Зеленскому на фоне множества ошибок украинского руководства, отметил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.
«Эта конференция изначально была неудачной идеей и обречена на провал. Похоже, это была попытка укрепить позиции Зеленского после неудачного контрнаступления прошлым летом и его решения отменить президентские выборы. Но сейчас, когда ситуация в Украине ухудшается, а доверие к Зеленскому ослабевает, все больше стран предпочитают держаться в стороне», — заявил эксперт.
Конференция по Украине пройдет в Швейцарии 15-16 июня. Около 80 стран подтвердили свое участие, однако президент США Джо Байден, председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не будут присутствовать.

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Россия предложила ООН снять санкции с Северной Кореи
Небензя в ООН заявил о необходимости пересмотра бессрочных санкций против КНДР
12 июня 2024, 20:55

Фото: istock / DedMityay

Мировое сообщество должно пересмотреть режим бессрочных санкций против Северной Кореи, так как они не предусматривают возможность снятия ограничений с отдельных лиц.
Об этом заявил постоянный представитель России в ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН по правам человека в КНДР, сообщает ТАСС.

«Механизмы по корректировке рестрикций в отношении этой страны не работают, а процедура справедливого решения о делистировании отсутствует. Все другие ограничительные меры в отношении других стран имеют конечные реалистичные цели и подвергаются регулярному пересмотру», — объяснил Небензя.
Российский дипломат отметил, что несмотря на членство в ООН, КНДР фактически лишена всех возможностей для международного взаимодействия. Небензя добавил, что страны, которые инициировали это заседание, усугубляют ситуацию для Северной Кореи односторонними санкциями.

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Высшее руководство Саудовской Аравии не встретило Зеленского в аэропорту
Президент Украины Зеленский прибыл с визитом в Саудовскую Аравию
12 июня 2024, 20:40

Президент Украины Владимир Зеленский посетил Саудовскую Аравию. Однако, как сообщило агентство SPA, высшее руководство страны не присутствовало при его прибытии в аэропорт города Джидда.
«В международном аэропорту в Джидде Зеленского встретили заместитель губернатора провинции Мекка принц Сауд бин Мишааль бин Абдель Азиз и государственный министр Мусаид бин Мохаммед Аль-Айбан», — говорится в сообщении.
Кроме того, в аэропорту были посол Саудовской Аравии на Украине Мухаммед Аль-Джибрин, посол Украины в Саудовской Аравии Анатолий Петренко и другие официальные лица.

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В Белоруссии заявили о готовности к применению ядерного оружия
Генштаб Белоруссии заявил, что ВС готовы к применению ядерного оружия
12 июня 2024, 19:02

Фото: iStock/Aliaksandr Bukatsich

Глава Генштаба страны Павел Муравейко заявил, что Белоруссия присоединилась ко второму этапу проводимых РФ учений с нестратегическими ядерными силами. Об этом сообщает ТАСС.
Глава Генштаба Белоруссии отметил, что в рамках учений комплексы «Искандер» выдвинулись в определенные районы, получили боеприпасы и заступили на боевое дежурство. Муравейко добавил, что подобные действия осуществила авиация страны.

Ранее сообщалось, что корабли Северного флота завершили учения по применению оружия и прибыли в порт кубинской Гаваны.

Напомним, 6 мая текущего года российский Генштаб по поручению главы российского государства Владимира Путина начал подготовку к проведению учений ракетных соединений Южного военного округа и сил ВМФ, в том числе с использованием нестратегического ядерного оружия.

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Минфин: США ввели санкции против лиц из России и КНР в связи с СВО
12 июня 2024, 18:31

Фото: iStock/AlexLMX

США ввели санкции против физических и юридических лиц из РФ и КНР из-за проведения специальной военной операции на Украине. Об этом говорится на сайте американского финансового ведомства.
В санкционный список попали более тридцати физических лиц и более двухсот структур из России и Китая. Американский Минфин ввел ограничения и в отношении 7 судов РФ для перевозки сжиженного природного газа.

Ранее сообщалось, что США могут ввести ограничительные меры в отношении Китая за приписываемые китайской стороне поставки ключевых технологий России.

Напомним, 12 июня текущего года Минфин США расширил антироссийский санкционный список. В него вошли Московская биржа, Национальный клиринговый центр, страховая компания «СОГАЗ» и другие компании.

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США ввели санкции против НКЦ, Мосбиржи, «Арктик СПГ» и СОГАЗ
12 июня 2024, 18:09

Фото: iStock/designer491

Минфин США расширил антироссийский санкционный список, включив в него более тридцати физических лиц и свыше двухсот юридических лиц. Об этом говорится на сайте американского финансового ведомства.
В новый санкционный список попала Московская биржа и Национальный клиринговый центр. Последний выполняет роль посредника в сделках с валютой на бирже.

Согласно данным Минфина США, меры российского правительства по привлечению капитала в отношении Мосбиржи увеличивают возможности россиян и граждан других государств «получать прибыль от военной машины Кремля». Уточняется, что ограничения также были введены против страховой компании «СОГАЗ», проекты «Арктик СПГ 1» и «Арктик СПГ 3», «Мурманский СПГ», «Газпром инвест», «Русгаздобычу», холдинг «Синара — транспортные машины».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила в беседе с ТАСС, что «Россия не оставит данные агрессивные действия без ответа».

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#меры
#мид рф
#биржа
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МО РФ: отряд кораблей Северного флота закончил учения и прибыл в Гавану
12 июня 2024, 17:56

Фото: iStock/TebNad

Корабли Северного флота завершили учения по применению высокоточного оружия и прибыли в порт кубинской Гаваны. Об этом сообщили в Минобороны России.
Уточняется, что в состав отряда вошли фрегат «Адмирал Горшков», атомный подводный ракетный крейсер «Казань», средний морской танкер «Академик Пашин» и спасательное буксирное судно «Николай Чикер». Примечательно, что учения были завершены за несколько часов до захода в порт Гаваны.

Ранее сообщалось, что сегодня, 12 июня, во втором этапе учений нестратегических ядерных сил был задействован личный состав ракетного соединения Ленинградского военного округа и Военно-морской флот.

Напомним, 6 мая текущего года российский Генштаб по поручению главы российского государства Владимира Путина начал подготовку к проведению учений ракетных соединений Южного военного округа и сил ВМФ, в том числе с использованием нестратегического ядерного оружия.

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На экс-министра обороны Словакии подадут иск из-за передачи МиГ Украине
12 июня 2024, 16:52

Фото: istockphoto/Derek Brumby

Бывший министр обороны Словакии Ярослав Надь столкнется с иском из-за передачи истребителей МиГ-29 Украине. Об этом сообщил вице-премьер и министр обороны Словакии Роберт Калиняк, передает РИА Новости.
Калиняк отметил, что Надя подозревают в государственной измене, так как его действия привели к ослаблению Вооруженных сил Словакии, что противоречит конституции.

«Денег за самолеты не поступило, замену им не предоставили, системы ПВО также отсутствуют», — заявил Калиняк.
В апреле 2023 года Словакия завершила процесс передачи истребителей МиГ-29 Украине.

11 июня госсекретарь Минобороны Словакии Игор Мелихер сообщил, что передача истребителей МиГ-29 Украине в 2023 году была признана незаконной.

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Пашинян заявил, что Армения выйдет из ОДКБ
12 июня 2024, 16:38

Фото: сайт Кремля

Армения намерена выйти из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом объявил премьер-министр Армении Никол Пашинян во время «правительственного часа» в парламенте, как сообщает Sputnik Армения.
Пашинян объяснил, что Армения планирует покинуть организацию из-за того, что предыдущие власти вступили в «союз-пузырь», который, как оказалось, не обеспечивает защиту страны.

«Что вы думаете, какой будет следующий шаг? Вы считаете, что мы вернемся назад? Нет, у нас нет другого пути. Не волнуйтесь, обратного пути нет», — заявил Пашинян.
Ранее МИД РФ сообщил, что Москва исходит из того, что Ереван должен соблюдать свои финансовые обязательства в рамках Устава ОДКБ.

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