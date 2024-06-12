Уехавшая в Россию политик из АдГ выиграла выборы в Гамбурге

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Уехавшая из ФРГ в РФ немецкий политик Ольга Петерсен, которая представляет партию «Альтернатива для Германии» (АдГ), выиграла местные выборы и прошла в парламент Гамбурга. Об этом информирует Bild.
По данным информагенства, Петерсен набрала почти 3,5 тысячи голосов в гамбургском районе Хаусбрух, которых, предположительно, ей будет достаточно для победы и прохода в районное собрание. Стоит отметить, что еще не подсчитаны голоса, которые были поданы по почте, но, вероятнее всего, на итог голосования они уже не повлияют.
Уроженка Омска Петерсен вместе с семьей переехала в германию в 2008 году. В качестве правозащитницы она ранее выступала на площадке ОБСЕ, где высказывалась о проблеме дискриминации россиян на территории ФРГ и других государств Евросоюза. Политик посещала Россию в качестве наблюдателя на выборы президента 2024 года. Затем фракция АдГ в парламенте Гамбурга исключила Петерсен из своих рядов. В настоящий момент обсуждает вопрос об исключении ее из партии.
Помимо того, школьные преподаватели детей Петерсен обратились в соц органы с жалобами на странное поведение детей политика. Это побудило Петерсен покинуть Германию с тремя несовершеннолетними, поскольку она испугалась, что у нее могут их отнять.
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Уроженка Омска Петерсен вместе с семьей переехала в германию в 2008 году. В качестве правозащитницы она ранее выступала на площадке ОБСЕ, где высказывалась о проблеме дискриминации россиян на территории ФРГ и других государств Евросоюза. Политик посещала Россию в качестве наблюдателя на выборы президента 2024 года. Затем фракция АдГ в парламенте Гамбурга исключила Петерсен из своих рядов. В настоящий момент обсуждает вопрос об исключении ее из партии.
Помимо того, школьные преподаватели детей Петерсен обратились в соц органы с жалобами на странное поведение детей политика. Это побудило Петерсен покинуть Германию с тремя несовершеннолетними, поскольку она испугалась, что у нее могут их отнять.
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Алина Юрчак