В Клину опровергли слухи о дефиците сыра из-за пожара у арендаторов

Фото: пресс-служба администрации г. о. Клин
Появившаяся ранее в некоторых телеграм-каналах информация об угрозе дефицита сыра из-за пожара в складском комплексе в Клину не соответствует действительности. Об этом заявили в пресс-службе администрации городского округа.
«Здания площадью около 8 тыс. кв. м, где возник пожар, были сданы летом прошлого года двум арендаторам – компаниям «Мир Вкуса» и «Мультипро». Первая производственную деятельность на площадке не начала, а вторая только приступила к общестроительным работам и монтажу оборудования», – пояснили в администрации.Там добавили, что никакой готовой продукции в зданиях в момент ЧП не было. Поэтому информация о том, что в огне якобы гибнут ценные сорта сыра, является журналистским преувеличением.
Сейчас пожар локализован на площади 5 тыс. «квадратов». Информация о пострадавших не поступала.
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