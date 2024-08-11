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ВС РФ ударили по воинской части в Одессе, где располагались склады с боекомплектами, проинформировал в Telegram-канале подпольщик Сергей Лебедев.
«Буквально несколько минут назад был прилет, который слышала вся Одесса. Прилетело по окраине в Нерубайское. Там находился военная часть. А в части, кто бы мог подумать — склады с БК», — сказано в публикации.Ранее эвакуированная жительница Суджи в Курской области рассказала, что украинские боевики били по гражданским зданиям и жилым домам. В частности, враг разбил МФЦ.
Россия продолжает спецоперацию на Украине. Глава киевского режима Владимир Зеленский пошел на отчаянный шаг, напав 6 августа на Курскую область.
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Никита Кротов