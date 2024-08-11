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Подпольщики: ВС РФ ударили по ВЧ со складами боекомплектов в Одессе

11 августа 2024, 21:13
Фото: istockphoto/RamonCast

Фото: istockphoto/RamonCast

ВС РФ ударили по воинской части в Одессе, где располагались склады с боекомплектами, проинформировал в Telegram-канале подпольщик Сергей Лебедев.
«Буквально несколько минут назад был прилет, который слышала вся Одесса. Прилетело по окраине в Нерубайское. Там находился военная часть. А в части, кто бы мог подумать — склады с БК», — сказано в публикации.

Ранее эвакуированная жительница Суджи в Курской области рассказала, что украинские боевики били по гражданским зданиям и жилым домам. В частности, враг разбил МФЦ.



Россия продолжает спецоперацию на Украине. Глава киевского режима Владимир Зеленский пошел на отчаянный шаг, напав 6 августа на Курскую область.

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Полк «Ахмат-Чечня» уничтожил колонну техники ВСУ в Курской области
Кадыров: полк «Ахмат-Чечня» и морпехи уничтожили колонну техники ВСУ под Курском
11 августа 2024, 20:34

Фото: сайт Кремля

Колонну техники ВСУ в Курской области уничтожили бойцы полка «Ахмат-Чечня». По сообщению главы Чеченской республики Рамзана Кадырова, российские военные получили технику натовского образца.
«Характер амуниции и вооружения доказывает, что к этому диверсионному плану имеют прямое отношение натовские силы», — написал Кадыров.

По его словам, враг рассчитывал долго находиться на российской территории, однако просчитался. Политик отметил профессионализм бойцов РФ.

Ранее Кадыров заявлял, что при необходимости готов принять беженцев из-под Курска. Глава Чечни сообщал, что эвакуированным отправили вещи первой необходимости и продукты.

Украинские неонацисты напали на Курскую область 6 августа. По оценкам аналитиков, у ВСУ заканчиваются силы, а киевский режим отчаялся.

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Смирнов: народные дружины обеспечивают безопасность под Курском
11 августа 2024, 20:16

Фото: istockphoto/N-sky

Дружинники оказывают помощь в обеспечении безопасности под Курском, сообщает врио главы региона Алексей Смирнов в Telegram-канале. Чиновник подчеркнул, что сюда прибывают дополнительные средства и силы. Военнослужащие также обеспечивают безопасность гражданского населения.
«Особое внимание уделили участию добровольной народной дружины в стабилизации обстановки», — сказано в публикации.

Ранее сообщалось, что мирному населению оказывают помощь волонтеры. Добровольцы вывозят людей из опасных районов по заявкам, закупают медикаменты, продукты и все необходимое. Помимо этого, участники волонтерских движений помогают нуждающимся в размещении во временных пунктах.

Боевики ВСУ напали на Курскую область 6 августа, на приграничных территориях идут бои.

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Женщину-боевика ВСУ тяжело ранили в Курской области
«Военное дело»: женщина-боевик ВСУ получила тяжелое ранение под Курском
11 августа 2024, 19:42

Фото: istockphoto/Dmytro Sheremeta

По сети распространились кадры с женщиной-боевиком ВСУ, которую тяжело ранили под Курском. По сообщению Telegram-канала «Военное дело», речь идет о некой Яне З., которая является оператором FPV-дронов в армии Украины. На одном снимке женщина в военной форме смотрит в объектив, на другом она уже в больнице, а ее лицо изуродовано.
«Сходила на Курск». «Мамочка, восстанавливаюсь», — говорится в публикации украинки.

Ожесточенные бои в Курской области продолжаются с 6 августа, когда украинские неонацисты попытались прорвать оборону ВС РФ. По оценке аналитиков, Киев отчаялся, поэтому решился на подобный шаг. В ООН подчеркнули, что такие действия киевского режима только усиливают напряженность.

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#украина
#война
#сво
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#курская область
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В России идентифицировали попавшую в дом в Курске ракету
ТАСС: попавшая в жилой дом в Курске ракета идентифицирована как «Точка-У»
11 августа 2024, 19:23

Фото: Минобороны РФ

Российские специалисты выяснили, что обломки снаряда, выпущенного ВСУ по жилому дому в Курске, принадлежат ракете тактического комплекса «Точка-У». Об этом пишет ТАСС.
Напомним, украинская сторона нанесла массированный удар по Курской области минувшей ночью. Система ПВО сбила снаряды противника, однако один из обломков угодил в жилой многоквартирный дом.

В результате происшествия 15 человек получили ранения различной степени тяжести.

Прежде сообщалось, что подразделения «Ахмата» прибыли в Курскую область и приступили к уничтожению техники ВСУ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Известно, почему Зеленский напал на Курскую область
Фриман: Зеленский напал в Курской области из-за отчаяния Украины
11 августа 2024, 19:10

Глава киевского режима Владимир Зеленский напал в Курской области для поднятия морального духа украинских боевиков, рассказал экс-помощник главы американского Минобороны Час Фриман в беседе с YouTube-каналом Judging Freedom.
«Политически, я думаю, Зеленский и компания пытались поднять моральный дух Украины, который очень низок, учитывая все потери, которые они понесли», — сказал собеседник.

По словам Фримана, Зеленский хотел продемонстрировать, что способен причинить ущерб РФ, но у него этого не получилось. Эксперт считает, что действия Зеленского просто акт отчаяния. Фриман заключил, что украинская армия попала «прямо в российскую ловушку».

Ранее отставной полковник Службы безопасности Украины Олег Стариков отмечал, что боевики ВСУ долго не продержатся в Курской области.

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#украина
#война
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#всу
#курская область
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Новая попытка прорыва ВСУ в Курской области: заявление «Вагнера» и козырь Белоусова
11 августа 2024, 19:02

Фото: iStock/Evgeny555

В Минобороны РФ сообщили об очередной попытке ВСУ прорвать российскую границу. Атаки противника были отбиты. По данным оборонного ведомства, ВС РФ перешли в наступление, вынуждая ВСУ отойти. Действительно ли обстановка в приграничье оборачивается в пользу российских сил и что говорят о ситуации в Курской области военные корреспонденты расскажет редакция «Радио 1».

Новая попытка наступления ВСУ


По информации оборонного ведомства, ВСУ попытались продвинуться в районах населенных пунктов Озерки и Ивановский Курской области. Отразить наступление противника удалось благодаря силам авиации. На этом направлении украинская группировка лишилась двух танков, двух автомобилей с боеприпасами, а также бронемашины и орудий полевой артиллерии.

Кроме того, ВС РФ предотвратили прорыв границы в районах населенных пунктов Толпино, Журавли и Общий Колодезь.


Назван «третий участник» нападения ВСУ на Курскую область
Назван «третий участник» нападения ВСУ на Курскую область


Потери ВСУ в Курской области


За минувшие сутки потери ВСУ в Курской области превысили 230 бойцов. Уничтожено более 38 единиц техники. Среди поврежденного вооружения противника: самоходная огневая установка зенитного ракетного комплекса «Бук-М1», несколько пусковых установок, радиолокационная станция ЗРК Patriot, несколько гусеничных боевых машин пехоты БМП-1 и Marder, бронетранспортеры Stryker и М113.

Эвакуация в Курской области


За прошедшие сутки из приграничных районов Курской области были эвакуированы более восьми тысяч человек. Около шести тысяч человек находятся в пунктах временного размещения. Прежде эту информацию подтвердил заместитель директора департамента информационной политики МЧС России Артем Шаров.

Вывезенные из опасной зоны граждане размещаются не только в Курске, но и других регионах. Глава Чечни Рамзан Кадыров также выступил с заявлением о том, что республика готова оказать содействие в размещении курян.


Заявления военкоров


По информации телеграм-канала «Рыбарь», на Курском направлении сохраняется напряженная обстановка. Авторы портала сообщают, что с прошлых суток ситуация в приграничье существенно не изменилась. В Суджанском районе российские войска продолжают уверенно контролировать восточную часть административного центра, при этом западная окраина Суджи по-прежнему в «серой зоне». Присутствие ВСУ также якобы зафиксировано в Плехово, в окрестностях села Борки и деревне Спальное.

Фото: istock/EvgeniyShkolenko

Заявление генералов


Оценил обстановку в Курском приграничье командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов. В беседе с военным корреспондентом Семеном Пеговым он заявил, что операция в Курской области курируется западными спецслужбами. Он отметил, что его подразделение прибыло для оказания содействия батальонам ВС РФ.

Алаудинов призвал не вдаваться в панику и заверил, что «Ахмат» уже приступил к выполнению задач.

Заявление «Вагнеров» по ситуации в Курске


В телеграм-канале «Разгрузка Вагнера» опубликовано заявление командиров кампании по ситуации в Курской области. Бойцы сообщили, что главной целью ЧВК является защита россиян, поэтому они готовы приступить к выполнению задач в регионе. По некоторым данным, «Вагнер» уже находится в Курской области, однако подтверждения от Минобороны нет.

Пользователи Сети назвали «Вагнеровцев» «козырем» главы МО РФ Андрея Белоусова и выразили уверенность в том, что бойцы смогут встать на защиту границы и оказать необходимую помощь в уничтожении украинских захватчиков.

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#курская область
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В Киеве рассказали о положении под Курском
Стариков: боевиков ВСУ выдавят из Курской области с большими потерями
11 августа 2024, 18:56

Фото: istockphoto/undefined undefined

Украинские боевики недолго продержатся под Курском, сообщил в беседе с каналом «Politeka» отставной полковник Службы безопасности Украины Олег Стариков.
«Долго такой плацдарм продержаться не может. Следующее, чем дольше он будет держаться, тем больше личного состава будет гибнуть», — сказал собеседник.

Стариков сравнил положение украинской армии в Курской области и в населенном пункте Крынки под Херсоном, где ВСУ хотели закрепиться, однако потеряли много живой силы.

Ранее бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон приметил интересную деталь в нападении ВСУ в Курской области. По его словам, украинские бригады укомплектованы не полностью, а это значит, что силы Киева на исходе.

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#россия
#украина
#война
#сво
#всу
#новости
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В США указали на странную деталь в нападении ВСУ под Курском
Джонсон: напавших под Курском боевиков ВСУ не укомплектовали полностью
11 августа 2024, 17:59

Фото: istockphoto/Michele Ursi

Напавших под Курском боевиков ВСУ укомплектовали не полностью, что говорит об их последних силах. Об этом в беседе с YouTube-каналом Dialogue Works заявил экс-агент ЦРУ Ларри Джонсон.
«Вы знаете, бригада обычно составляет около двух тысяч солдат, их бригады сократились до 500 человек, они называют их бригадами, но это едва ли батальон. <…> Поэтому Курск можно назвать их последним вздохом», — уточнил Джонсон.

Американский аналитик добавил, что Украине не хватает людей, причем людей обученных. Помимо этого, боевики не располагают логистикой, чтобы поддерживать военный натиск.

«Они потратили некоторые из своих лучших войск, как сообщается, на этот, действительно, бесполезный промах», — заключил бывший силовик.

Ранее командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов отмечал, что противник испытывает технический дефицит, поэтому пытается эвакуировать подбитую технику.

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#украина
#война
#сво
#всу
#новости
#курская область
#сша
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«Ахмат» приступил к уничтожению техники ВСУ в Курской области
Спецназ «Ахмат» приступил к уничтожению дронами техники ВСУ в Курской области
11 августа 2024, 17:40

Фото: iStock/Diy13

Спецназ «Ахмат» приступил к уничтожению техники ВСУ в Курской области. Об этом сообщил боец подразделения с позывным Псих, передает РИА Новости.
По словам военнослужащего, в данный момент целей достаточно много. Он добавил, что Курская область будет освобождена.

Уточняется, что для поражения украинской техники бойцы «Ахмата» используют беспилотники. В их числе — новые дроны «Борз», которые были получены для выполнения этих задач.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о готовности принять беженцев из Курской области, если это будет необходимо. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, утром 6 августа украинские боевики попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. На данный момент в Курской, Белгородской и Брянской областях введен режим контртеррористической операции.

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