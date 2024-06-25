В Германии погиб полицейский, сопровождающий кортеж Орбана

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В Германии погиб полицейский, сопровождающий кортеж венгерского премьера Виктора Орбана. Об этом сообщает издание Berliner Zeitung.
«Офицеры полицейского эскорта Виктора Орбана попали в аварию в районе Дегерлох. По данным властей, 61-летний полицейский получил настолько серьезные ранения, что вскоре скончался в больнице», – говорится в материале.
Еще один пострадавший страж порядка сейчас лечится в клинике. По предварительной информации, водитель-женщина 69 лет хотела повернуть, но не увидела, что дорогу перекрыли для кортежа. Затем автомобиль предполагаемой виновницы аварии столкнулся с полицейским-мотоциклистом, который сопровождал Виктора Орбана. Кортеж двигался в авиагавань Штутгарта.
Ранее была информация, что кортеж лидера Ганы Наны Акуфо-Аддо попал в аварию. В результате произошедшего погиб водитель одной из машин кортежа.
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