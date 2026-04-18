В Германии появилась копия нацистской конструкции у налоговой

18 апреля 2026, 22:59

В Германии мужчина установил копию ворот концлагеря у налоговой инспекции

Фото: istockphoto/picturesd

В немецком городе Эггенфельден полиция задержала 33-летнего гражданина Польши, подозреваемого в установке копии ворот концлагеря «Аушвиц» и макета печи крематория перед зданием налоговой инспекции. Об этом сообщает Passauer Neue Presse со ссылкой на полицию Нижней Баварии.





В конце марта перед налоговой службой появилась конструкция, имитирующая ворота Освенцима с надписью «Arbeit macht frei» («Труд освобождает»). В середине апреля там же обнаружили черный объект, напоминающий печь крематория, с запрещенными изображениями и надписью «Циклон Б» — яда, применявшегося нацистами для массовых убийств.



По данным издания, подозреваемый проживает в районе Пассау. В ходе обыска у него изъяли предметы с нацистской символикой и мобильный телефон. К моменту задержания на мужчину уже действовал ордер на арест по административным правонарушениям. В настоящее время его поместили в исправительное учреждение.



Расследование ведется по статьям о разжигании межнациональной розни и использовании символики антиконституционных организаций.



