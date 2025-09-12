Владимир Путин призвал деятелей культуры усилить борьбу с расизмом и неонацизмом

12 сентября 2025, 21:54

Путин: культурное сотрудничество должно бороться с русофобией и нетерпимостью

Владимир Путин (Фото: Telegram @news_kremlin)

Владимир Путин заявил, что культурное сотрудничество между странами может усилить борьбу с любыми формами нетерпимости, включая русофобию. Слова российского лидера приводит ТАСС.





На XI Санкт-Петербургском международном форуме объединённых культур Путин назвал культурное взаимодействие важным элементом международных отношений.

«Роль культуры в международном сотрудничестве, в противодействии неонацизму, русофобии, антисемитизму и любым формам расизма, национальной и религиозной нетерпимости должна только расти», — сказал глава государства.

