Владимир Путин призвал деятелей культуры усилить борьбу с расизмом и неонацизмом

Путин: культурное сотрудничество должно бороться с русофобией и нетерпимостью
Владимир Путин (Фото: Telegram @news_kremlin)

Владимир Путин заявил, что культурное сотрудничество между странами может усилить борьбу с любыми формами нетерпимости, включая русофобию. Слова российского лидера приводит ТАСС.



На XI Санкт-Петербургском международном форуме объединённых культур Путин назвал культурное взаимодействие важным элементом международных отношений.

«Роль культуры в международном сотрудничестве, в противодействии неонацизму, русофобии, антисемитизму и любым формам расизма, национальной и религиозной нетерпимости должна только расти», — сказал глава государства.
Президент России добавил, что рассчитывает на поддержку деятелей культуры и на конкретные инициативы, которые обогатят общее гуманитарное пространство разных стран.

Ранее Путин назвал многонациональность России «бесценным даром».
Ольга Щелокова

