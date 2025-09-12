Владимир Путин призвал деятелей культуры усилить борьбу с расизмом и неонацизмом
Путин: культурное сотрудничество должно бороться с русофобией и нетерпимостью
Владимир Путин заявил, что культурное сотрудничество между странами может усилить борьбу с любыми формами нетерпимости, включая русофобию. Слова российского лидера приводит ТАСС.
На XI Санкт-Петербургском международном форуме объединённых культур Путин назвал культурное взаимодействие важным элементом международных отношений.
«Роль культуры в международном сотрудничестве, в противодействии неонацизму, русофобии, антисемитизму и любым формам расизма, национальной и религиозной нетерпимости должна только расти», — сказал глава государства.Президент России добавил, что рассчитывает на поддержку деятелей культуры и на конкретные инициативы, которые обогатят общее гуманитарное пространство разных стран.
Ранее Путин назвал многонациональность России «бесценным даром».