В Германии судят мужчину, который насиловал девушку более 48 часов

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Мужчину, который удерживал и насиловал девушку более 48 часов, судят в Германии.
Об этом сообщает газета Bild. По данным издания, мужчину пакистанского происхождения осудили за насилие двух женщин. Первой жертвой 27-летнего Даниала стала его бывшая девушка, следует из обвинительного заключения.
Со второй он познакомился в ночном клубе. По словам девушки, он постоянно ее терроризировал, хотя она видела в нем просто друга. В результате Даниал запретил ей общаться с другими мужчинами, выпивать и посещать вечеринки.
Если девушка нарушала запреты, то он бил ее. Однажды она попала в больницу со сломанной челюстью и скулой.
Суд вынес постановление, что мужчина больше не имеет права приближаться к Николь. Однако, несмотря на это, она все равно с ним встретилась. В сентябре прошлого года злоумышленник затащил ее в старый ангар, связал, приковал к батарее и насиловал двое суток.
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Со второй он познакомился в ночном клубе. По словам девушки, он постоянно ее терроризировал, хотя она видела в нем просто друга. В результате Даниал запретил ей общаться с другими мужчинами, выпивать и посещать вечеринки.
Если девушка нарушала запреты, то он бил ее. Однажды она попала в больницу со сломанной челюстью и скулой.
Суд вынес постановление, что мужчина больше не имеет права приближаться к Николь. Однако, несмотря на это, она все равно с ним встретилась. В сентябре прошлого года злоумышленник затащил ее в старый ангар, связал, приковал к батарее и насиловал двое суток.
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Алёна Самарева