В Германии убили украинского дальнобойщика во время спора о конфликте

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В Германии украинского дальнобойщика убили коллеги из других стран во время спора о конфликте на Украине. Об этом сообщает газета Bild.
По данным издания, все произошло вечером 9 ноября на юге Германии. Четверо дальнобойщиков из разных стран отдыхали на парковке для грузовиков у деревни Оберрот. Мужчины распивали алкогольные напитки и весело беседовали, пока речь не зашла об украинском конфликте. Тогда между водителями разгорелся спор, постепенно ссора переросла в драку, которая закончилась убийством 34-летнего украинца.
Полицейские задержали троих водителей. Выясняется, кто именно убил украинского дальнобойщика.
Ранее сообщалось, что в Германии увеличилось число уголовных преступлений, совершаемых беженцами из Украины и мигрантами. В 2023 году число подозреваемых в совершении преступлений мигрантов возросло на 25,1% в сравнении с 2022 годом. Большую часть преступлений совершили украинцы. На их долю также приходится 33,1% всех проживающих в Германии беженцев.
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Ранее сообщалось, что в Германии увеличилось число уголовных преступлений, совершаемых беженцами из Украины и мигрантами. В 2023 году число подозреваемых в совершении преступлений мигрантов возросло на 25,1% в сравнении с 2022 годом. Большую часть преступлений совершили украинцы. На их долю также приходится 33,1% всех проживающих в Германии беженцев.
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Элина Позднякова