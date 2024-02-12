В Германии зарезали 17-летнего украинского баскетболиста Ермакова из-за национальности

Фото: iStock/Derek Brumby
В немецком городе Дюссельдорф на улице неизвестные напали на баскетболиста из Украины Владимира Ермакова и убили его, а его партнер по команде Артем Козаченко находится в реанимации в критическом состоянии. Об этом сообщили в Федерации баскетбола Киева.
Согласно сообщению, в минувшую субботу на украинских спортсменов напали двое неизвестных мужчин, вооруженные ножами.
Оба спортсмена играли за немецкую команду Art Giants. Ермаков раньше был игроком молодежной сборной Украины.
По последним данным, напавшие на украинских баскетболистов уже задержаны.
Читайте также:
Обладатель мирового рекорда в марафоне погиб в возрасте 24 лет
Патрульный на Украине попытался пересечь границу в костюме водолаза
В зоне СВО погиб украинский чемпион мира по пауэрлифтингу Александр Белоконь
«Накануне очередного матча на юных баскетболистов напали с ножами на улице просто за то, что они украинцы! Вся команда провела ночь в больнице рядом с нашими ребятами. К большому сожалению, врачи не смогли спасти Ермакова, а Козаченко остается в реанимации», — говорится в сообщении.
По последним данным, напавшие на украинских баскетболистов уже задержаны.
Читайте также:
Обладатель мирового рекорда в марафоне погиб в возрасте 24 лет
Патрульный на Украине попытался пересечь границу в костюме водолаза
В зоне СВО погиб украинский чемпион мира по пауэрлифтингу Александр Белоконь
Элина Позднякова