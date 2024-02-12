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В Германии зарезали 17-летнего украинского баскетболиста Ермакова из-за национальности

В Германии убили 17-летнего баскетболиста из Украины Владимира Ермакова
12 февраля 2024, 14:06
Фото: iStock/Derek Brumby

Фото: iStock/Derek Brumby

В немецком городе Дюссельдорф на улице неизвестные напали на баскетболиста из Украины Владимира Ермакова и убили его, а его партнер по команде Артем Козаченко находится в реанимации в критическом состоянии. Об этом сообщили в Федерации баскетбола Киева.
Согласно сообщению, в минувшую субботу на украинских спортсменов напали двое неизвестных мужчин, вооруженные ножами.

«Накануне очередного матча на юных баскетболистов напали с ножами на улице просто за то, что они украинцы! Вся команда провела ночь в больнице рядом с нашими ребятами. К большому сожалению, врачи не смогли спасти Ермакова, а Козаченко остается в реанимации», — говорится в сообщении.


Оба спортсмена играли за немецкую команду Art Giants. Ермаков раньше был игроком молодежной сборной Украины.

По последним данным, напавшие на украинских баскетболистов уже задержаны.

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#убийство
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Жителей Подмосковья предупредили о торговле фальшивыми билетами на «Игры Будущего»
12 февраля 2024, 14:42

Фото: Istockphoto / PUGUN SJ

В Московской области зафиксированы случаи продажи мошенниками поддельных билетов на соревнования «Игры Будущего». Об этом предупредили в пресс-службе Мингосуправления Московской области.
«В новой схеме обмана мошенники покупают настоящий билет и копируют его штрихкод в поддельные билеты. Подделку с одинаковым штрихкодом распространяют по заниженной цене на неофицальных сайтах и в соцсетях. В итоге несколько покупателей приобретают один и тот же билет», – пояснили в пресс-службе.
По данным ведомства, попасть на мероприятие сможет только тот, кто придёт раньше всех и отсканирует штрихкод. В этот момент билеты-клоны автоматически превратятся в использованные, и пройти по ним на соревнования не получится.
«Настоящие билеты на «Игры Будущего» продаются только на официальном сайте соревнований и у билетного оператора. Чтобы обезопасить себя и свои средства, не покупайте билеты с рук и через сторонние сайты», – заключили в министерстве
«Игры Будущего» – масштабное спортивное событие на стыке спорта, науки и технологий. Оно объединит соревнования в физическом и цифровом измерениях.

Международные соревнования нового формата пройдут в Казани с 21 февраля по 3 марта по 21 инновационной дисциплине, каждая из которых олицетворяет концепцию «фиджитал».

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Девушку-подростка, которую 2 недели искали в Самаре, нашли мёртвой
Пропавшую в Самаре 16-летнюю девушку нашли мёртвой
12 февраля 2024, 14:33

Фото: iStock/Sinicakover

Шестнадцатилетнюю девушку, которую почти две недели разыскивали в Самаре, обнаруживали мёртвой, об этом сообщили в Следственном комитете по региону.
Напомним, 16-летняя девушка ушла из дома около полудня 1 февраля, но обратно так и не вернулась. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

По информации ведомства, бездыханное тело подростка было обнаружено 11 февраля в лесном массиве Самарского района. Предварительно, следов насильственное смерти на её теле обнаружено не было. Точные причины смерти установят судмедэксперты.

При этом, как удалось выяснить «РИА Новости», девушка могла умереть от переохлаждения. Рядом с ней была обнаружена пустая бутылка крепкого алкоголя.

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«Перебрал»: В Подмосковье мужчина поссорился с женой и открыл по ней стрельбу

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#самарская область
#подросток
#смерть
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«Перебрал»: В Подмосковье мужчина поссорился с женой и открыл по ней стрельбу
В Красногорске пьяный муж выстрелил в жену из карабина
12 февраля 2024, 14:10

Фото: iStock/IndiaUniform

В Красногорске мужчина открыл стрельбу по своей супруге в ходе пьяной ссоры, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, 53-летний житель подмосковного Красногорска перебрал с алкоголем и начал скандалить с женой.

Женщине не понравилось, что её супруг перебрал с алкоголем прямо перед началом рабочей неделе. Однако, мужчина также был недоволен поведением жены. Он открыл сейф, достал из него карабин «Сайга-МК» и заявил, что жить ей осталось совсем недолго.

Супруг произвёл выстрел, но, к счастью, он был настолько пьян, что промахнулся. Женщине удалось сбежать и вызвать полицию.

В ходе обыска правоохранители обнаружили у мужчины две «Сайги», ИЖ-54, пневматические пистолеты, арбалет и лук. Теперь ему грозит уголовное дело.

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Учителя, ударившего девочку-инвалида на уроке в Новоуральске уволили

Под Псковом автобус с детьми улетел в кювет, пытаясь избежать столкновения

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#красногорск
#выстрел
#полиция
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На Урале педагог наотмашь ударил девочку-инвалида во время урока
Учителя, ударившего девочку-инвалида на уроке в Новоуральске уволили
12 февраля 2024, 13:50

Фото: istock / chameleonseye

Учителя, ударившего ребенка во время урока в одной из школ Новоуральска, уволили после проведения служебной проверки. Об этом информирует РЕН ТВ, ссылаясь на директора учебного учреждения Ирину Красильникову.
Инцидент произошел 5 февраля в местной коррекционной школе. На уроке между учителем и школьниками начался спор на повышенных тонах. Внезапно педагог сильно ударил школьницу, которая сидела на первой парте, по плечу, от чего она чуть не упала. Происшествие записали другие ученики и запись быстро распространилась в Интернете.

Пользователи в комментариях писали, что педагог вел себя так уже не первый раз. Как сообщает источник URA.ru, учитель раньше работа полицейским и около 15 лет назад вышел на пенсию по выслуге лет.

В результате ударивший ребенка преподаватель был уволен. Прокуратура Свердловской области организовала по данному факту проверку.

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#учитель
#прокуратура
#учителя
#инцидент
#запись
#избиение
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Житель Астрахани изнасиловал беременную знакомую и выкинул ее в окно с пятого этажа
СК РФ: В Астрахани мужчина изнасиловал и выкинул в окно беременную знакомую
12 февраля 2024, 13:46

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

В Астрахани полицейские задержали мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения изнасиловал беременную знакомую, а после выкинул ее в окно с пятого этажа. Об этом сообщает Следственный комитет России по региону.
«По версии следствия, подозреваемый находился в квартире одного из домов на улице Татищева в г. Астрахани с ранее знакомой беременной 31-летней местной жительницей. В состоянии алкогольного опьянения мужчина под угрозой убийства изнасиловал астраханку и совершил иные действия сексуального характера», - говорился в сообщении ведомства.

После этого мужчина решил скрыть свое преступление. Он ударил женщину и вытолкал ее в открытое окно с пятого этажа. При падении ей удалось выжить. Врачи вовремя оказали ей всю необходимую помощь, однако ребенка сохранить не удалось.

Совершивший преступление мужчина попытался сбежать, но был оперативно задержан полицейскими. Сейчас он находится под стражей. Возбуждено уголовное дело.

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Фигуранта дела «Сети»* Иванкина приговорили к 24 годам за двойное убийство
12 февраля 2024, 13:21

Фото: istock / Zolnierek

Рязанский областной суд приговорил участника террористического сообщества «Сеть» Максима Иванкина, обвиняемого в убийстве двух человек, к 24 годам лишения свободы. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу суда.
По данным следствия, в 2017 году Иванкин вместе с другим членом «Сети»* Алексеем Полтавцем и будущими жертвами вместе уехали из Пензы в Рязань, скрываясь от следствия. Позже двое бывших соучастников решили вернуться в Пензу и начать сотрудничать со следствием. По этой причине Иванкин и Полтавец выманили жертв в лес и убили. Полтавец затем скрылся за рубежом, а Иванкина задержали.

Суд приговорил мужчину к 24 годам колонии строгого режима. По данным издания, что срок был назначен с учетом предыдущего приговора, по которому Иванкин уже отбывает наказание.

С 2020 года он отбывает 13-летний приговор по делу «Сети»*. По информации ФСБ, участники «Сети»* планировали атаковать во время президентских выборов, чемпионата мира по футболу, а также собиралась организовать нападения на органы власти и отделения «Единой России».

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*Организация признана террористической и запрещена в РФ.
#суд
#приговор
#лес
#фсб
#наказание
#человек
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Под Псковом автобус с детьми улетел в кювет, пытаясь избежать столкновения
12 февраля 2024, 13:09

Фото: istock / SHSPhotography

В Псковской области автобус с детьми улетел в кювет, чтобы избежать столкновения с большегрузом. Об этом информирует Телеграм-канал «112».

Авария произошла на федеральной трассе, около села Новгородка. Школьники ехали на экскурсию в Псков. Неожиданно перед автобусом появилась фура и водить вывернул руль.

В результате съезда транспорта пострадали 12 человек, 8 из которых дети. Они госпитализированы. В причинах ДТП разберется дорожная полиция.

Ранее сообщалось, что на Ставрополье на регулируемом переезде машина столкнулась с товарным поездом, трое детей погибли. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#полиция
#дтп
#автобус
#авария
#дети
#фура
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Похититель сосок обокрал пятерых младенцев и объяснил это желанием успокоиться
Daily Mirror: в Британии бездомный украл пять сосок у малышей, чтобы успокоится
12 февраля 2024, 12:52

Фото: istock / Osobystist

В Великобритании бездомный мужчин украл у пятерых младенцев соски и объяснил это желанием успокоится. Об этом пишет Daily Mirror.

23-летний Джош Гилдер отнимал соски у малышей в городе Харлоу с февраля по август 2023 года. После кражи он возвращался в свою палатку, где начинал сам сосать ее. При очередной попытке отнять у ребенка его вещь мужчину задержали. В суде его адвокат заявил, что «в младенчестве мужчине никогда не давали соски». Свои поступки бездомный объяснил попытками успокоится.

Вора сосок обвинили в пяти случаях кражи, трех случаях нападения и нарушении общественного порядка. Мужчине назначили 14 месяцев лишения свободы.

Ранее сообщалось, что жительница Италии придумала себе пятерых детей, чтобы получать на них пособия. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#великобритания
#дети
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Великобритания сообщила об атаке на судно в Красном море
ВМС Великобритании сообщили об атаке на судно у берегов йеменского порта Моха
12 февраля 2024, 12:40

Фото: istock / Mltz

ВМС Великобритании сообщили об атаке хуситов на корабль районе города Моха в Йемене. Об этом информирует Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) на своей странице в соцсети X.

«UKMTO получило сообщение об инциденте в 40 морских милях на юге от Мохи, Йемен. Капитан сообщает, что его судно было атаковано двумя ракетами в Красном море», — сообщается в публикации.
До этого представители движения хуситов заявляли об атаках со стороны Соединенных Штатов и Великобритании ​по территории около города Ходейда в Йемене.

Ранее сообщалось, что Израиль нанес удары по Рафаху, больше 100 человек погибли, 230 ранены. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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