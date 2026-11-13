В Гонконге женщина чудом выжила после падения стола из окна здания
В районе Чёнг‑Ша‑Ван в Гонконге 32‑летняя женщина едва не пострадала из‑за упавшего с высоты складного стола. Тяжёлый предмет приземлился на тротуар буквально в шаге от неё.
Как сообщает пишет South China Morning Post, инцидент случился около 18:15 возле здания Maxim’s Centre. На кадрах, которые разошлись по сети, видно, как женщина направляется к припаркованному автомобилю и готовится открыть багажник, чтобы положить вещи. В этот момент сверху падает стол — его размеры составляют примерно 1,2 метра в длину и 50 сантиметров в ширину. Женщина и прохожие, оказавшиеся рядом, в испуге отпрыгнули в сторону.
К счастью, серьёзных повреждений удалось избежать: пострадавшая получила лишь небольшую травму руки. Родственники вызвали экстренные службы, медики оперативно доставили женщину в больницу.
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