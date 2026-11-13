В Гонконге женщина чудом выжила после падения стола из окна здания

13 ноября 2026, 04:36

Фото: «Радио 1» (сгенерировано GigaChat)

В районе Чёнг‑Ша‑Ван в Гонконге 32‑летняя женщина едва не пострадала из‑за упавшего с высоты складного стола. Тяжёлый предмет приземлился на тротуар буквально в шаге от неё.