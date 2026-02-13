«Остался без денег на автобус»: Россиянин угнал машину, чтобы доехать до дома
Житель Тулы решил угнать автомобиль, чтобы доехать до дома после возвращения из Москвы. Как сообщает Telegram-канал «Тула Жесть», поздно ночью у него закончились деньги — он потратил их на покупку воды в супермаркете «Магнит» и не смог оплатить проезд на автобусе.
Мужчина заметил на парковке красную машину, проник внутрь через заднюю дверь и обнаружил ключи в салоне. Прав и навыков вождения у него не было, поэтому сразу после начала движения он врезался в другую машину.
Позже автомобиль съехал на газон в районе Крестовоздвиженской площади, где его заметили полицейские. Во время разбирательства угонщик признал вину и предположил, что из-за его манеры езды могли пострадать шина и бампер.
Суд назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 80 тысяч рублей, но освободил от его уплаты, зачтя время, которое фигурант провёл в следственном изоляторе.
