«Остался без денег на автобус»: Россиянин угнал машину, чтобы доехать до дома

13 февраля 2026, 15:51

Житель Тулы предстал перед судом за угон автомобиля после возвращения из Москвы

Фото: Istock/ChiccoDodiFC

Житель Тулы решил угнать автомобиль, чтобы доехать до дома после возвращения из Москвы. Как сообщает Telegram-канал «Тула Жесть», поздно ночью у него закончились деньги — он потратил их на покупку воды в супермаркете «Магнит» и не смог оплатить проезд на автобусе.