В Новосибирске девушка умерла после удаления зуба в частной клинике

Фото: istockphoto/Marina Demeshko
27-летняя девушка умерла после удаления зуба в новосибирской частной клинике.
В управлении СК сообщили, что в соцсетях распространилась информация о смерти 27-летней девушке в частной клинике в Новосибирске.
Месяц назад она удалила там зуб. После возвращения из клиники женщине стало плохо. Её доставили в больницу без сознания.
Глава СК РФ Александр Бастрыкин взял на контроль проверку по факту смерти девушки.
Ранее сообщалось, что в Танзании молния ударила в 11 членов семьи во время выпускного.В воскресенье, 3 декабря, в деревне Мапарагве, семья праздновала на открытом воздухе выпускной одного из родственников. Началась гроза, неожиданно ударила молния. Пятеро пострадавших выжили, а шесть человек погибли. Двое из пострадавших были детьми.
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Месяц назад она удалила там зуб. После возвращения из клиники женщине стало плохо. Её доставили в больницу без сознания.
Ранее сообщалось, что в Танзании молния ударила в 11 членов семьи во время выпускного.В воскресенье, 3 декабря, в деревне Мапарагве, семья праздновала на открытом воздухе выпускной одного из родственников. Началась гроза, неожиданно ударила молния. Пятеро пострадавших выжили, а шесть человек погибли. Двое из пострадавших были детьми.
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Мария Фирсова