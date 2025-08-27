В Дагестане безуспешно ищут школьницу, утонувшую при падении с моста
В Кизляре (Республика Дагестан) на протяжении более суток ведутся поисковые операции. Предметом поисков является 17-летняя местная жительница. Подробности сообщает Telegram-канал SHOT.
По предварительной информации, рано утром 26 августа девушка упала в реку Терек с моста на улице Коммунистической, но выбраться из воды не смогла и утонула. На место происшествия оперативно прибыли спасатели. Для облегчения поисков тела было принято решение временно перекрыть течение реки, чтобы снизить уровень воды.
Сообщается, что к поискам подключились местные жители, которые самостоятельно пытались прочесать акваторию. Однако проведению работ мешают сложные условия: сильное течение и низкая прозрачность воды. На данный момент поиски продолжаются.
Ранее сообщалось, что для отслеживания состояния альпинистки Наговициной были привлечены военные беспилотники.
Читайте также: