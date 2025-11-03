В Подмосковье уголовник совершил кровавую расправу над знакомой
В подмосковной Лобне 39-летний житель города убил женщину на автодороге около многоэтажного дома. Об этом сообщает пресс-служба регионального Главного следственного управления СК.
По информации ведомства, погибшая и подозреваемый знали друг друга. Между ними произошёл конфликт. Во время ссоры мужчина достал нож и нанёс женщине несколько ударов в грудь. От полученных ранений она умерла на месте.
Правоохранители быстро задержали подозреваемого. Сейчас он находится в отделении полиции. Ранее мужчину уже судили за тяжкое преступление. Следователи изъяли на месте происшествия нож, который злоумышленник использовал во время нападения.
Сейчас правоохранители проводят необходимые экспертизы. В ближайшее время следствие планирует обратиться в суд с ходатайством о заключении подозреваемого под стражу.
