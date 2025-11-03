Достижения.рф

В Подмосковье уголовник совершил кровавую расправу над знакомой

39-летний житель Лобни зарезал знакомую женщину на улице из-за конфликта
Фото: Istock/tiero

В подмосковной Лобне 39-летний житель города убил женщину на автодороге около многоэтажного дома. Об этом сообщает пресс-служба регионального Главного следственного управления СК.



По информации ведомства, погибшая и подозреваемый знали друг друга. Между ними произошёл конфликт. Во время ссоры мужчина достал нож и нанёс женщине несколько ударов в грудь. От полученных ранений она умерла на месте.

Правоохранители быстро задержали подозреваемого. Сейчас он находится в отделении полиции. Ранее мужчину уже судили за тяжкое преступление. Следователи изъяли на месте происшествия нож, который злоумышленник использовал во время нападения.

Сейчас правоохранители проводят необходимые экспертизы. В ближайшее время следствие планирует обратиться в суд с ходатайством о заключении подозреваемого под стражу.

Ранее в столичном ЖК «Филатов Луг» произошла массовая драка мигрантов с ножами и топорами.

Ольга Щелокова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0