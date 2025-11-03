В Миассе конфликт из-за стиральной машинки закончился смертью
В Миассе Челябинской области ранее судимый 39-летний местный житель забил до смерти своего соседа в общежитии из-за того, что тот пользовался его стиральной машинкой. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ.
Между знакомыми, находившимися в состоянии алкогольного опьянения, вспыхнул конфликт. В ходе ссоры фигурант нанес более 25 ударов руками и ногами по голове и телу 45-летнего мужчины.
Медики сообщили о случившемся в полицию. Правоохранительные органы прибыли в общежитие и задержали подозреваемого. Он заключен под стражу по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем гибель потерпевшего.
Злоумышленник уже был осуждён за похожий случай, в результате которого погиб человек. Ему может грозить до 15 лет лишения свободы.
