В Миассе конфликт из-за стиральной машинки закончился смертью

03 ноября 2025, 15:03

Житель Миасса до смерти избил соседа за пользование стиральной машиной

Фото: iStock/Backiris

В Миассе Челябинской области ранее судимый 39-летний местный житель забил до смерти своего соседа в общежитии из-за того, что тот пользовался его стиральной машинкой. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ.