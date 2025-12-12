В Красноярском крае священник задержал дебошира, разгромившего шесть машин
В Красноярском крае священник помог полиции задержать мужчину, который повредил несколько автомобилей. Подробности сообщает МВД по региону.
Инцидент произошёл в городе Шарыпово. Рано утром 4 декабря в полицию поступило сообщение о повреждении машин на парковке в пятом микрорайоне. По информации ведомства, неизвестный мужчина прыгал по автомобилям, бил стёкла руками и ногами, а затем вырвал скамью и урну из автобусной остановки и продолжил ими портить транспортные средства.
На шум и звуки сигнализаций вышли владельцы машин. Нарушитель попытался скрыться. Задержать его помог протоиерей Павел Фролов, который является членом общественного совета при местном отделе МВД. В отношении хулигана возбудили уголовное дело о повреждении имущества.
Ранее во Владивостоке мужчина по «заказу» спалил на парковке 20 автомобилей.
Читайте также: