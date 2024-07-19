В городах Италии осквернили баннеры в поддержку России

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Неизвестные осквернили и сорвали баннеры в поддержку России, появившиеся на улицах городов Италии. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил экс-член городского совета Корреджо, координатор инициативы Андреа Нанетти.
Он отметил, что ряд гражданских ассоциаций принял решение о размещении плакатов с надписью «Россия не мой враг» на улицах городов Модена и Реджо-Эмилия. Подобные плакаты уже размещались месяцем ранее в соседней области Венето.
В Модене было размещено семь таких плакатов в понедельник. Однако в ночь на вторник их сорвали. А появившиеся плакаты в Реджо-Эмилии исписали украинскими националистическими слоганами.
Нанетти подчеркнул, что против плакатов выступили оба мэра городов.
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В Модене было размещено семь таких плакатов в понедельник. Однако в ночь на вторник их сорвали. А появившиеся плакаты в Реджо-Эмилии исписали украинскими националистическими слоганами.
Нанетти подчеркнул, что против плакатов выступили оба мэра городов.
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Анастасия Чинкова