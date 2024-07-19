В городах Италии осквернили баннеры в поддержку России

Боец СВО, выживший после ранения на фронте, погиб от ножа соотечественника – Альберта Пилосяна. Житель Армавира зарезал военнослужащего, напав со спины, после чего трусливо сбежал. Что произошло между мужчинами и где сейчас находится убийца расскажет редакция «Радио 1».

Боец СВО проходил реабилитацию после ранения





Раненого ветерана СВО зарезал рецидивист





Военнослужащий Олег Рябчиков был ранен на фронте. После тяжелого ранения он проходил реабилитацию в Армавире. Боец имел многочисленные боевые награды, в том числе орден Мужества, медаль «За Отвагу». Воевал в «Вагнере», потом в «Африканском корпусе». Также он имел опыт службы в Ливии и Сирии.Трагедия произошла 14 июля. Двое мужчин находились в Армавире возле местного кафе. В какой-то момент между ними произошел конфликт и Альберт Пилосян достал нож, обошел оппонента со спины и несколько раз ударив военного в живот.









Кто убил бойца СВО на Кубани

После ранения Рябчикова злоумышленник сбежал. По некоторым данным, нападавших было несколько, при этом все мужчины якобы говорили с акцентом. В результате удара ножом, у бойца СВО оказались повреждены несколько жизненно важных органов: почка, печень и селезенка. Врачи провели две операции, и в результате одну из почек пришлось удалить.Несмотря на усилия медиков, военнослужащий погиб после нескольких дней пребывания в коме.





В убийстве ветерана СВО подозревается житель Армавира 1995 года рождения Альберт Пилосян. Известно, что ранее он уже был судим. Кроме того, устанавливаются личности других мужчин кавказской национальности, который в момент преступления находились рядом с подозреваемым. Предварительно, речь идет о семи неизвестных.



