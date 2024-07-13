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В Днепропетровске на Украине неизвестные осквернили памятник летчику Великой Отечественной войны Анатолию Брандысу, дважды получившему звание Героя СССР, нарисовав краской на монументе слово «предатель». Об этом сообщает украинское издание «Страна».
«На памятнике в Днепре советскому летчику времен Второй мировой войны Анатолию Брандысу (он уроженец этого Днепра, дважды герой Советского Союза) написали "зрадник" и "оккупант"», – указывается в материале.По данным издания, обе надписи уже заклеили скотчем.
Ранее сообщалось, что в Харькове демонтировали памятник российскому ученому Михаилу Ломоносову. Работники коммунальных служб убрали бюст, который располагался у Дворца детского и юношеского творчества, и увезли его в неизвестном направлении.
«Учитывая, кто сейчас находится у власти на Украине, вместо монумента Михаилу Васильевичу следовало бы поставить статую Рональда Макдональда на это же место», — прокомментировала тогда ситуацию официальный представитель МИД России Мария Захарова.До этого в Киеве снесли Владимиро-Ольгинскую часовню Десятинного монастыря канонической Украинской православной церкви (УПЦ).
«Храма, который освящали Блаженнейший митрополит Владимир и Блаженнейший митрополит Онуфрий, больше не существует», — сообщили в монастыре.
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