В Госдуме назвали самых опасных ботов

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Самыми опасными ботами, существующими в сети, являются те, что занимаются киберпреступностью — фишинговые боты, DDOS-боты и боты с вирусами. Об этом заявил депутат Госдумы Антон Немкин.
«Одним из таких видов являются фишинговые боты, которые распространяют ссылки на поддельные сайты с целью кражи данных пользователей, включая логины, пароли и банковскую информацию. Эти боты активно работают через электронные письма, мессенджеры и социальные сети, маскируясь под официальные сообщения от известных компаний или сервисов», — пояснил парламентарий в беседе с RT.Вместе с тем выяснилось, что доля атакованных в России в 2024 году пользователей Android-устройств выросла на 12%. Как сообщил руководитель подразделения «Лаборатории Касперского» Kaspersky GReAT в России Дмитрий Галов, наиболее заметными стали два троян-вируса Mamont и SpyNote. Через них, отметил он в разговоре с «Газетой.Ru», мошенники собирали ценную информацию с телефонов своих жертв.
«Злоумышленники активно распространяли зловредные программы в том числе в мессенджерах — под видом фотографий, трекеров для отслеживания доставки, приложений поддержки телеком-операторов, сервисов для получения медицинской помощи и не только», — рассказал эксперт.Читайте также:
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