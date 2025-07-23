Женщина подговорила любовника убить ее бывшего мужа в Греции

23 июля 2025, 15:32

Бывшую жену американского профессора подозревают в его убийстве

Фото: istockphoto/TheaDesign

Бывшего американского профессора польского происхождения Пшемыслава Езерского убили на улице в Греции. Журналисты телеканала CNN сообщают, что полицейские подозревают в убийстве его бывшую жену-гречанку.





В материале говорится, что пара развелась в 2021 году, у них остались дети-близнецы, за которых экс-супруги стали судиться. Дети проживали в Афинах с матерью, а отец-американец получил разрешение суда, чтобы забрать их на месяц. Нападение на мужчину произошло 4 июля. Неизвестный сделал несколько выстрелов и скрылся.



Позже стало известно, что нападавшим был любовник женщины, чье имя не раскрывается. Сообщается, что у мужчины было трое сообщников. Они показали, что стрелявший говорил, что хочет просто напугать жертву. Подельники не думали, что фигурант и вправду выстрелит. После случившегося сообщники были уверены, что гречанка могла попросить любовника заступиться за нее.



По словам стрелка, он лично решил напасть на профессора, а причастность женщины мужчина отрицает.





«Я делал все это для (нее) и наших детей, чтобы у нас была нормальная жизнь без проблем», — сказал он.

