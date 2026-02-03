Маркетплейсы начали удалять одежду с символикой Джеффри Эпштейна

03 февраля 2026, 17:11

Фото: iStock/Tero Vesalainen

Российские маркетплейсы блокируют продажи одежды с изображениями и символикой Джеффри Эпштейна, осужденного за сексуализированные преступления. Интерес к таким товарам возник на фоне нового витка обсуждения его дела.