Маркетплейсы начали удалять одежду с символикой Джеффри Эпштейна
Российские маркетплейсы блокируют продажи одежды с изображениями и символикой Джеффри Эпштейна, осужденного за сексуализированные преступления. Интерес к таким товарам возник на фоне нового витка обсуждения его дела.
Как выяснил Telegram-канал «Осторожно, новости», на онлайн-площадках появились копии свитшота с застежкой, который носил Эпштейн. В ряде карточек оригинальную нашивку с флагом США заменили на флаг России. В описаниях использовались провокационные формулировки, включая отсылки к «острову» финансиста. Также продавались футболки с его изображением и надписями, напрямую связанными с темой преступлений против несовершеннолетних.
В Wildberries сообщили, что товары выявили и заблокировали в ходе проверки на соответствие законодательству. По информации компании, карточки создали недавно и их уже скрыли с витрины, проверка продолжается.
В Ozon заявили, что приняли решение убрать товары с продажи, несмотря на отсутствие жалоб или требований регуляторов. В компании подчеркнули, что мониторинг витрины ведется ежедневно с использованием ручной проверки и алгоритмов машинного обучения.
