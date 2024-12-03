Российские ПВО уничтожили БПЛА ВСУ над Брянской областью

Фото: iStock/Olena Bartienieva
В Брянской области российские силы ПВО сбили очередной беспилотник ВСУ самолетного типа.
Губернатор Александр Богомаз сообщил в своем Telegram-канале, что в результате инцидента пострадавших и разрушений нет. На месте происшествия продолжают работать оперативные и экстренные службы.
Своевременные действия ПВО позволили предотвратить возможные последствия.
Губернатор поблагодарил защитников за профессионализм и надежную охрану границ.
«Радио 1» также сообщало, что в первый день декабря в Брянской области при атаке беспилотника погиб ребенок. Через некоторое время сестра погибшего мальчика в Брянской области в результате атаки со стороны ВСУ рассказала подробности происходящего.
А для Калужской области начало декабря было ознаменовано падением беспилотного летательного аппарата (БПЛА) и пожаром.
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Своевременные действия ПВО позволили предотвратить возможные последствия.
Губернатор поблагодарил защитников за профессионализм и надежную охрану границ.
«Радио 1» также сообщало, что в первый день декабря в Брянской области при атаке беспилотника погиб ребенок. Через некоторое время сестра погибшего мальчика в Брянской области в результате атаки со стороны ВСУ рассказала подробности происходящего.
А для Калужской области начало декабря было ознаменовано падением беспилотного летательного аппарата (БПЛА) и пожаром.
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Мария Моисеева