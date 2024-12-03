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Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ В Ростовской области сбит БПЛА ВСУ, обломки рухнули на территорию детского сада

В Ростовской области сбит БПЛА ВСУ, обломки рухнули на территорию детского сада

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Фото: iStock/Olena Bartienieva

В Каменском районе Ростовской области средства противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник, обломки рухнули на территорию детского сада, пострадавших нет. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
«Утром около 10:00 в Каменском районе силы и средства ПВО отработали по БПЛА, который летел над населенным пунктом на сверхмалой высоте. Обломки упали на территорию детского сада в Старой Станице», — написал Слюсарь в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что никто из детей, родителей и персонала дошкольного учреждения не пострадал. Разрушений на земле нет.



Ранее в Минобороны РФ сообщили уб уничтожении по одному вражескому беспилотнику в Брянской и Белгородской областях.

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«Люди ненавидят диктатора Зеленского»: Киевская журналистка высказала претензии Шольцу
Украинская журналистка Панченко обвинила Шольца во лжи после его послания Путину
03 декабря 2024, 10:35

Фото: iStock/alzay

Канцлер Германии Олаф Шольц говорит неправду, говоря о поддержке украинского народа, заявила местная журналистка Диана Панченко. Так она прокомментировала послание Шольца президенту России Владимиру Путину из Киева.
Напомним, находясь с визитом в Киеве, канцлер Германии Олаф Шольц обратился к президенту России, подчеркнув, что Германия намерена поддерживать Украину столько времени, сколько потребуется.

«Вы поддерживаете не украинский народ. Только лично диктатора Зеленского. А люди его ненавидят», — написала Панченко в социальной сети X.

Она подчеркнула, что чем дольше Зеленский остается во главе Украины, тем меньше становится страна.

Визит Шольца в столицу Украины стал ещё одним свидетельством решимости Германии сохранить курс на поддержку Украины в её противостоянии с Россией. Шольц также собирался объявить об очередных поставках вооружения Киеву на сумму 650 миллионов евро.

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Продвижение в Курской области, бои под Торецком, уничтожение ВСУ в Запорожье: последние новости СВО
03 декабря 2024, 10:13

Фото: iStock/Anna_Anikina

Обстановка в приграничных районах Курской области остаётся напряжённой. Вооружённые силы России продолжают успешно отражать атаки украинской армии, укрепляя свои позиции в ключевых населённых пунктах. Активные бои также зафиксированы на Часовоярском направлении и в районе Торецка. О последних событиях в зоне СВО на 3 декабря расскажет «Радио 1».

Курская область


В районе Николаево-Дарьино продолжаются интенсивные столкновения. Украинские войска провели две контратаки, задействовав три боевые бронированные машины и танк «Леопард». Несмотря на ожесточённое сопротивление, российские военные успешно отразили наступление: танк был уничтожен, а бронетехника противника понесла значительные повреждения. Потери украинской стороны оказались высокими.

В селе Новоивановка продолжаются ожесточённые столкновения. Украинские подразделения удерживают несколько зданий в восточной части села и прилегающей лесной зоне. Тем не менее, российские войска постепенно продвигаются вперёд и уже взяли под контроль несколько лесополос к югу от Кремяного, что имеет стратегическое значение для удержания позиций в регионе.

В районе Леонидово также идут активные бои. Здесь обе стороны используют преимущественно локальные силы для контроля над ключевыми участками территории.

Покровское направление


ВС РФ успешно наступают в сторону Шевченко, расположенного недалеко от Желтого. По информации телеграм-канала «Два майора», российское командование планирует установить огневой контроль над территорией и в дальнейшем перерезать дорогу Покровск-Курахово. Кроме того, российские войска активно продвигаются на запад, в направлении Пушкино.

Фото: istockphoto/reflection_art


Времевское направление


Российские войска стремятся продвинуться к северу от Великой (Большой) Новоселки, что создаст условия для оперативного окружения украинских гарнизонов.


Запорожское направление


Расчет противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) 58-й армии уничтожил группу украинских военнослужащих, как сообщил оператор с позывным «Арбат». Благодаря данным, полученным от разведывательного БПЛА, расчет занял позицию, развернул комплекс «Метис» и точно поразил скопление украинских сил, пишет ТАСС.

В целом, в Запорожской области российская армия создала «буферную зону» в 30 километров с помощью БПЛА, отметил разведчик-пулеметчик с позывным «Шахтер». Эта зона препятствует передвижению украинской тяжелой техники, которая теперь вынуждена использовать легковые автомобили для выполнения логистических задач.

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Купянское направление


На западном берегу реки Оскол продолжаются интенсивные бои. Вооружённые силы России, преодолев водный барьер, создают два плацдарма напротив населённых пунктов Масютовка и Двуречное.

Торецкое направление


В Торецке (Дзержинске) происходят активные городские столкновения. Российские войска значительно расширили свои позиции в микрорайоне Забалки.

Часовоярское направление


Бои продолжаются в Часове Яре, где столкновения наблюдаются в микрорайонах Октябрьский и Новый.

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ВС РФ ударили по военной части в Ровненской области, где были польские наемники
Лебедев сообщил об ударах ВС РФ по польским наемникам в Ровненской области
03 декабря 2024, 10:02

Фото: iStock/dzika_mrowka

ВС РФ нанесли удары по военной части ВСУ в Ровненской области на западе Украины, предварительно, там находились наемники из Польши. Об этом рассказал координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
«Ровно. Несколько прилетов в области. Один из них по военной части на севере области. Данные проверяются, но предварительно прилетело по танкистам, поговаривают, что часть из них поляки», — написал Лебедев в своем Telegram-канале.
Он добавил, что минувшей ночью взрывы гремели в Одессе, Тернополе, Староконстантинове, Житомире и Виннице.

Несколько прилетов было в Киевской области. В Вышгороде после удара пропало электричество. Еще под один удар попали боевики ВСУ, которых собирались посылать в Черниговскую область на границу с Белоруссией.

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#электричество
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#всу
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ВС РФ с помощью беспилотников создали буферную зону в Запорожской области
03 декабря 2024, 10:00

Фото: iStock/vadimrysev

ВС РФ с помощью беспилотников создали 30-километровую безопасную зону в Запорожской области. Об этом рассказал разведчик-пулеметчик отдельной бригады специального назначения ЮВО с позывным «Шахтер», его слова приводит РИА Новости.
«Благодаря БПЛА самолетного типа создали буферную зону от линии боевого соприкосновения с противником на расстоянии 30 километров, что позволяет качественно срывать ротации, и противник больше не может на тяжелой технике пересекать вот эту черту в 30 километров», — рассказал военный.

Он уточнил, что боевикам ВСУ приходится проводить логистику на легковых автомобилях, так как при использовании грузовиков «Казак» они оперативно ликвидируются.

По словам «Шахтера», российские беспилотники имеют 80% эффективности, а также высокую степень защиты от вражеской РЭБ.

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#бпла
#всу
#вс рф
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Насильно мобилизованный солдат ВСУ пришел к родным в Курске
03 декабря 2024, 09:57

Фото: istockphoto/Prostock-Studio

Руслан Сычеывских был насильно мобилизован в 17-ю танковую бригаду ВСУ. Оказавшись в Курской области, он принял единственно верное решение и сдался в плен морским пехотинцам 810-й бригады ВС РФ.
Необычную историю украинского военнопленного рассказал телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Возвращаться на Украину солдат не собирается. Дело в том, что его отец, сестра и два брата давно уже покинули негостеприимную родину и живут в Курске. Фактически Руслан в российском городе воссоединился со своей семьёй.

В видеоролике, опубликованном военкорами, теперь уже бывший военнослужащий ВСУ рассказал, что его избили сослуживцы, когда узнали, что его родные живут в Курске. Для сравнения пленный сообщил, что на протяжении десяти дней, которые он провёл с морпехами 810-й бригады до того, как его отправили в тыл, к нему относились так же, как к российским бойцам, выделяли такой же паёк, какой получали сами морпехи и отношение к нему было более человеческим, чем со стороны украинских сослуживцев.

В заключение Руслан Сычевских высказал всё, что он думает о президенте Зеленском, использовав выражения, далёкие от парламентских, и послал его по всем известному адресу, подчеркнув ещё раз, что не думает об обмене, а хочет остаться со своими родными.

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Власти Херсонской области сообщили о повреждении критической инфраструктуры
03 декабря 2024, 09:38

Фото: iStock/Oleksiy Samsonov

Назначенный Киевом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил о повреждении критической инфраструктуры на территории Херсонской области, подконтрольной ВСУ.
Прокудин написал в своем Telegram-канале, что за минувшие сутки под удар армии России попала критическая инфраструктура. Однако, какой именно объект поврежден, он не уточнил, также неизвестна степень разрушения.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что российские войска атаковали скопление техники украинской армии в Черниговской области.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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Штурмовик ВС РФ во время дуэли с боевиком ВСУ уговаривал его сдаться
03 декабря 2024, 08:52

Фото: iStock/Jakub Laichter

Штурмовик 15-й бригады группировки войск «Центр» Ансар Ильясов рассказал, что при зачистке украинских окопов уговаривал военного ВСУ сдаться и сохранить себе жизнь, его слова передает РИА Новости.
По словам бойца СВО, перед населенным пунктом Петровка в ДНР противник имел хорошо укрепленные позиции в лесополосе. Сеть окопов была прикрыта крышей. Именно в этой траншее и состоялся контакт Ильясова с боевиком ВСУ. Они перебросились гранатами, после чего немного поговорили.

Российский боец целый час пытался уговорить украинского солдата сложить оружие и сдаться, чтобы сохранить себе жизнь. Он также предложил противнику отойти с этих позиций к своим, но тот не согласился.

«В течение часа мы с ним перекидывались, обстреливались, потому что было темно, непонятно, когда зайти. С ним потом разговорились, пытался его уговорить, чтоб он сдавался в плен, почему-то он боялся сдаться в плен, не хотел, потом пришлось его ликвидировать», — рассказал российский боец.

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#оружие
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#сво
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Марочко раскрыл, сколько осталось для полного освобождения ЛНР
Марочко: Для полного освобождения ЛНР осталось выбить ВСУ из пяти сёл
03 декабря 2024, 08:26

Фото: iStock/Evgeny555

Для полного освобождения ЛНР осталось выбить ВСУ из пяти населенных пунктов. Об этом рассказал военный эксперт, подполковник ЛНР в запасе Андрей Марочко.
«За истекший месяц наши войска значительно продвинулись и взяли под контроль большую часть административной границы ЛНР. На данный момент, осталось освободить пять населенных пунктов», — написал Марочко в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что под контролем ВСУ еще остаются Надия, Новоегоровка, Петровское в Сватовском округе, Новолюбовка в Кременском округе и Белогоровка в Лисичанском.

При этом Марочко отметил, что эти населенные пункты практические полностью разрушены украинскими боевиками.

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#контроль
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#лнр
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Экипаж поврежденного танка прикрыл штурмовиков при прорыве обороны ВСУ
МО РФ: танк Т-72Б3 с поврежденной башней помог прорвать оборону ВСУ
03 декабря 2024, 07:55

Фото: iStock/Dmitry Andreev

Экипаж танка Т-72Б3 группировки войск «Центр» с неисправной башней прикрыл огнем действия штурмовиков при наступлении на красноармейском направлении, сообщили в Минобороны России.
Сообщается, что танкисты должны были прорвать укрепленную оборону ВСУ и прикрыть действия штурмовиков. В ходе боя танк был поврежден вражескими дронами и артиллерийским снарядом, также была повреждена поворотная башня.

«Чтобы выйти из ситуации и не бросить боевых товарищей без прикрытия в ходе наступления, экипаж танка в составе командира танка младшего лейтенанта Григория Крышталя, наводчика-оператора ефрейтора Алексея Клементьева и механика-водителя сержанта Владимира Замаруева, продолжил выполнение боевой задачи», — говорится в сообщении ведомства.

Крышталь смог обнаружить огневые точки противника, после чего наводчик-оператор давал указания механику-водителю поворачивать корпус танка в нужном направлении и вручную подворачивал башню для прицела и выстрела.

«Пришлось действовать по обстановке. Работали, как на «САУшке», доворачивали вправо, ехали, стреляли и снова доворачивали, и таким путем выполнили задачу», — рассказал Крышталь.

Экипажу танка удалось выполнить поставленную боевую задачу и поразить пулеметные позиции противника, а также точки АГС, блиндажи и личный состав ВСУ. Тем временем российские штурмовики прорвали оборону вражеских подразделений и взяли под контроль их опорные пункты.

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