В Ростовской области сбит БПЛА ВСУ, обломки рухнули на территорию детского сада

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В Каменском районе Ростовской области средства противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник, обломки рухнули на территорию детского сада, пострадавших нет. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
«Утром около 10:00 в Каменском районе силы и средства ПВО отработали по БПЛА, который летел над населенным пунктом на сверхмалой высоте. Обломки упали на территорию детского сада в Старой Станице», — написал Слюсарь в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что никто из детей, родителей и персонала дошкольного учреждения не пострадал. Разрушений на земле нет.
Ранее в Минобороны РФ сообщили уб уничтожении по одному вражескому беспилотнику в Брянской и Белгородской областях.
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Элина Позднякова