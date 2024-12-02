Силы ПВО успешно ликвидировали БПЛА ВСУ над Брянской областью

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В Брянской области российскими силами ПВО был уничтожен украинский беспилотник самолетного типа, сообщил губернатор Александр Богомаз через свой Telegram-канал.
Инцидент не привел к пострадавшим или разрушениям, а на месте работают оперативные службы. Согласно информации, беспилотник был замечен над территорией региона и ликвидирован средствами противовоздушной обороны Минобороны России.
Местные власти заверили, что ситуация находится под контролем, а никаких угроз для жителей и инфраструктуры нет.
Ранее сообщалось, что для Калужской области начало декабря было ознаменовано падением беспилотного летательного аппарата (БПЛА) и пожаром. Днем 2 декабря в Минобороны РФ сообщили, что минувшей ночью система противовоздушной обороны сбила 15 украинских беспилотников над российскими регионами.
При этом в ночь с 1 на 2 декабря в Днепропетровской области был поражен цех по сборке дронов и учебный центр операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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Местные власти заверили, что ситуация находится под контролем, а никаких угроз для жителей и инфраструктуры нет.
Ранее сообщалось, что для Калужской области начало декабря было ознаменовано падением беспилотного летательного аппарата (БПЛА) и пожаром. Днем 2 декабря в Минобороны РФ сообщили, что минувшей ночью система противовоздушной обороны сбила 15 украинских беспилотников над российскими регионами.
При этом в ночь с 1 на 2 декабря в Днепропетровской области был поражен цех по сборке дронов и учебный центр операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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Мария Моисеева