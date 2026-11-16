В Грузии пропал инженер из Красноярска
Российский инженер пропал без вести в Грузии — его ищут уже третьи сутки. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По данным источника, инцидент произошел во время рабочей поездки. Россиянин по имени Сергей, родом из Красноярска, приехал в Грузию вместе с коллегой из Москвы несколько месяцев назад.
13 ноября Сергей вышел из дома на прогулку по набережной и не вернулся. Все его вещи остались в квартире.
Супруга россиянина Татьяна рассказала, что ранее муж никогда не исчезал без предупреждения. В настоящее время его разыскивает коллега. Полиция также ведет расследование, местонахождение Сергея пока не установили.
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