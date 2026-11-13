В Волгограде уже две недели безрезультатно ищут 39-летнюю мать двоих детей
В Волгограде около двух недель ищут мать двоих детей. Подробности приводит Telegram-канал SHOT.
39-летняя Елена Пошадская (Рогачёва) 1 ноября ушла из дома, и с тех пор о ней нет никакой информации. Родные и близкие не располагают данными о её местонахождении. Дома у женщины остались двое детей — мальчики пяти и 11 лет.
Сейчас они находятся с отцом, который заботится о них и при этом не знает, где находится его супруга. В день исчезновения Елена была одета в коричневую куртку, красные штаны и чёрные кеды. Всех, кто располагает информацией о её местонахождении, просят сообщить в полицию.
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