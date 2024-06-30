Вертолёт с пассажирами совершил жёсткую посадку в Иркутской области

Фото: iStock/BogdanV
Вертолёт Ми-8 произвёл жёсткую посадку в Иркутской области. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Кобзев.
Отмечается, что вертолёт авиакомпании «Ангара» выполнял рейс по усилению группировки сотрудников МЧС, ликвидирующих пожары в Бодайбинском районе. На борту находились семь специалистов «Авиалесоохраны» и трое членов экипажа. По невыясненным обстоятельствам судно совершило аварийную посадку в 200 км от Бодайбо. Все находящиеся на борту люди выжили.
В скором времени к месту посадки вылетит другой вертолёт с техниками, которые заберут людей и определят причины экстренной посадки, уточнил губернатор.
Читайте также:
Ан-26 совершил жесткую посадку в ЯНАО, есть пострадавшие
Под Первоуральском Robinson R44 совершил жесткую посадку, двое пострадали
В Мурманской области вертолет совершил аварийную посадку
Анастасия Чинкова